Lideratge actual: una nova manera de guiar

El lideratge ha canviat de forma radical en els últims anys. Ja no preval ser el més experimentat o el que mana, sinó que cal guiar de manera autèntica, connectar amb l’equip i adaptar-se als desafiaments. Avui, ser líder significa estar disposat a aprendre i evolucionar. Explorarem alguns dels aspectes més disruptius del lideratge actual.1. Liderar amb vulnerabilitat: Abans, un líder no mostrava debilitats. Avui, reconèixer errors i mostrar vulnerabilitat no només és acceptable, sinó que s’ha convertit en una fortalesa. Qui no ha vist en xarxes socials el CEO que comparteix el seu error més recent? Un bon exemple d’això és Satya Nadella, CEO de Microsoft, qui ha parlat obertament sobre els seus fracassos i el que n’ha après. Al fer-ho, no només guanya respecte, sinó que humanitza el lideratge i crea un entorn de confiança.2. Intel·ligència emocional per sobre del control: En temps passats, el cap que ho controlava tot era l’ideal. Avui, el líder que sap gestionar emocions és el que destaca. Un dels casos més comentats és el de Jacinda Ardern, l’exprimera ministra de Nova Zelanda, que va saber liderar amb empatia durant moments de crisi. La intel·ligència emocional és una eina poderosa per crear vincles, sobretot en entorns laborals complexos.3. Diversitat com a avantatge estratègic: La diversitat ha deixat de ser un valor corporatiu, ara és una necessitat. Els líders disruptius entenen que envoltar-se de persones amb diferents perspectives impulsa la creativitat i la innovació. En empreses com Airbnb es fomenta la diversitat no només de gènere o raça, sinó de pensament, la qual cosa ha permès solucions més creatives i efectives. Això no només millora el clima laboral, sinó que també enriqueix la presa de decisions.4. El fracàs com a part del camí: Fins fa poc, el fracàs era temut, i un líder que fracassava era vist com a incapaç. Avui, el fracàs és valorat com a part del procés d’innovació. Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, és un exemple clàssic d’això. Malgrat diversos fracassos, el seu enfocament a aprendre’n ha estat clau per a l’èxit de les seues empreses. Els líders actuals no castiguen els errors, sinó que els analitzen i n’aprenen, la qual cosa fomenta una cultura d’aprenentatge continu.5. Lideratge basat en valors: Els líders disruptius entenen que no es tracta només de generar beneficis, sinó de tenir un propòsit clar. Patagonia, per exemple, és una empresa que ha posat els seus valors al centre del model de negoci, amb un fort enfocament en la sostenibilitat. Això ha atret consumidors lleials, i també empleats motivats per un propòsit major.6. Flexibilitat i adaptabilitat: La pandèmia de covid-19 va demostrar que l’adaptabilitat és clau per a la supervivència. Els líders que van saber adaptar-se a les noves circumstàncies, com el treball remot, n’han sortit més forts. Un exemple va ser com moltes empreses van adoptar models híbrids que a més de millorar la productivitat, també van millorar el benestar dels seus empleats. Líders com Reed Hastings, de Netflix, han sabut combinar flexibilitat amb alts estàndards, demostrant que és possible adaptar-se sense perdre el focus.Aquest és el camí cap a un lideratge més autèntic, flexible i adaptat a les demandes del present. Atreveix-te a liderar de manera disruptiva!