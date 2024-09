El Tribunal Suprem i el subsidi d’atur per a majors de 52 anys

Creat: Actualitzat:

La Sala Social del Suprem ha dictat una sentència mitjançant la qual aclareix que perquè es pugui reconèixer el subsidi d’atur a majors de 52 anys l’interessat haurà de constar com a demandant d’ocupació de manera ininterrompuda des que se li va esgotar prèviament la prestació d’atur.En la interlocutòria posa èmfasi que l’objecte dels esmentats subsidis és no deixar desprotegits els qui són demandants d’ocupació i no troben una feina abans d’assolir l’edat de 52 anys. Aclareix que és improcedent atorgar-lo a aquells que no busquen feina i pretenen cobrar-lo, posteriorment, al complir 52 anys. La finalitat és permetre que hi accedeixin els “treballadors que no arriben a aquesta edat quan es produeix la situació de necessitat protegida, però que es mantenen inscrits ininterrompudament com demandants d’ocupació des de llavors i fins complir 52 anys..., evidenciant d’aquesta forma la seua voluntat de mantenir-se en el món laboral...”.També aclareix: “L’exigència d’inscripció ininterrompuda com a demandant d’ocupació no està per tant referenciada al moment en què s’assoleix l’edat de 52 anys, sinó al naixement de la situació protegida en la qual s’ha de trobar el treballador per accedir posteriorment al subsidi per a majors de 52 al complir aquesta edat. Així es desprèn de la mateixa literalitat de la norma.”Aquesta sentència ve a resoldre un recurs plantejat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), que revoca la resolució recorreguda, que va interpretar que la inscripció com a demandant d’ocupació ininterrompuda només era exigible a partir dels 52 anys. En el cas concret l’interessat es va inscriure com a demandant d’ocupació justament tres mesos abans de complir 52 anys, per la qual cosa l’Alt Tribunal entén que abans va estar voluntàriament apartat del món laboral ja que, malgrat haver treballat per compte propi en dos períodes diferents, al concloure aquests espais de temps mai es va inscriure com a demandant d’ocupació.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.