Què demanem al nou govern?

Des de la plataforma municipalista Ara Pacte Local volem, primer de tot, saludar i felicitar el nou govern de Catalunya perquè per nosaltres, que respectem les institucions i la voluntat ciutadana que exerceix el seu vot, el govern sortint de la investidura és el govern de Catalunya. Des del municipalisme d’Ara Pacte Local volem un govern compromès amb el món local, un govern de proximitat que entengui i respecti aquesta nostra Catalunya asimètrica; un govern sensible amb els municipis, que sigui valent per canviar lleis i per tornar a donar poder i responsabilitat als electes locals; un govern que millori el nostre infrafinançament municipal i que elimini sistemàticament burocràcia inútil que ofega i col·lapsa l’administració i que genera paràlisi i desafecció amb la ciutadania i l’activitat econòmica; un govern de Catalunya influent, que lideri la derogació de LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local), que impulsi una llei de contractació pública pròpia o que assumeixi la nostra proposta de modificació del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, per tal que es puguin tramitar en períodes de quatre anys els contractes menors successius sempre que la suma de les anualitats no superi els 15.000 € quan es tracti de subministraments o serveis, i els 40.000 € quan es tracti de contractes d’obres. En definitiva, un govern que entengui que està al servei de la gent i no la gent al servei del govern. Nosaltres ens fem la següent pregunta: la relació entre la ciutadania i l’administració és millor o pitjor que fa uns anys enrere, abans de l’aprovació de LRSAL? Des de l’òptica de l’administració, és pitjor. Som una administració lenta, hiperburocratitzada, hiperfiscalitzada, sense empatia amb els ciutadans/es i amb un esperit de bloqueig sistèmic. Des de l’òptica de l’administrat, també és pitjor. S’ha perdut el contacte personal, ens hem deshumanitzat en la relació, la lentitud és evident i la burocràcia és una constant. Des de l’òptica del treballador/a públic, també hi hem sortit perdent. Més paperassa, menys recursos, més responsabilitat i un excés de control que paralitza i amaga les lògiques angoixes personals en l’exercici del seu càrrec. Cal una reforma integral del sistema? La resposta és clara des de qualsevol de les òptiques: sí, i així ho farem arribar al nou govern de Catalunya.