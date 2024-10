Creat: Actualitzat:

Comença l’octubre. Precisament avui a Catalunya l’actualitat informativa parla de nou de polítiques concretes i d’una agenda per millorar la qualitat de vida dels catalans i catalanes. Probablement aquesta setmana sabrem els noms dels experts que formaran el nou Comitè d’Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut, liderat pel Dr. Manel de Castillo i que té el repte de proposar mesures concretes, ja no per transformar el sistema de salut, sinó per salvar-lo. Casualment, l’acrònim del comitè és CAIROSS. Aquest mot és idèntic a la paraula grega Kairós, que fa referència a un moment determinat del temps en què passa quelcom important. El moment òptim. I no sé si és l’òptim, però sí el moment necessari per intentar reconduir un sistema de salut que any rere any comença amb un dèficit econòmic del 24%. I com que res passa perquè sí, avui és del Dia Internacional de la Gent Gran. I és que el principal repte del sistema de salut és poder donar resposta, i assistència, a una població que, en part gràcies al mateix sistema, va en augment any rere any i que per sort no sembla que disminuirà en els propers anys. I que, paradoxalment, també cada cop necessita més el sistema. Es diu que tenim un sistema sanitari que es va pensar fa 40 anys i que, per tant, amb els canvis socials i demogràfics de les últimes quatre dècades és evident que hagi quedat obsolet. Han canviat els pacients, han canviat les tecnologies, però sobretot també han canviat els professionals. En aquest canvi tan accentuat, cal fer aquesta transformació amb el pacient al centre, però sense perdre de vista que qui l’ha d’atendre té una nova mentalitat. Ni millor ni pitjor, diferent. Sabien que la principal causa de burnout dels professionals sanitaris és no poder passar temps amb les seves famílies? Els sanitaris més joves volen seguir cuidant i atendre pacients, però no volen deixar de cuidar els seus fills i també els seus pares i avis. En el moment que toca. I aquest canvi de perspectiva és fonamental i molt important. Perquè aquesta població envellida que creix també vol ser cuidada pels seus. I són ells els que ens recorden que el temps passa ràpid i que no es pot tornar enrere. Caldrà conjugar molts moments vitals. Tots importants. Kairós.