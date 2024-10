Oz Cobb, el nou rei de Gotham

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+ Colin Farrell interpreta el criminal Oz Cobb, àlies ‘El Pingüino’. - AMC+

Després de la seua primera aparició al maig del 1939 de la mà de Bill Finger i Bob Kane, el personatge de còmic Batman ha inspirat multitud de produccions audiovisuals. Des de la clàssica sèrie homònima del 1966 protagonitzada per Adam West fins als films firmats per Tim Burton i Christopher Nolan, passant per una multitud de títols en el gènere de l’animació i el món del videojoc. Fins ara, de totes aquestes produccions, només una s’havia atrevit a allunyar el focus del protagonisme principal sobre l’home muricec per aprofundir en el vast catàleg de personatges que envolten la seua croada contra el crim: Gotham (2014). En certa manera, El Pingüino, spin-off de la pel·lícula The Batman (2022), segueix aquesta mateixa filosofia, malgrat que centrant-se en el malvat que dona nom al xou –i sense que l’alter ego emmascarat del milionari Bruce Wayne aparegui en cap moment–. La trama arranca una setmana després del final de la seua preqüela, amb el mafiós Oz Cobb (Colin Farrell) –àlies El Pingüino– obsessionat a alçar-se com a senyor del crim organitzat a la ciutat de Gotham. Però seria un error limitar l’atractiu d’aquesta creació de Lauren LeFranc (Impulse, Chuck) a la mera curiositat per veure com ho aconsegueix. A través de vuit capítols, el guió és un retrat tan pertorbador com recargolat de la criminalitat des de la perspectiva d’un home sempre subestimat per la seua aparença física, els seus humils orígens i la seua coixesa crònica. Al repartiment se sumen Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), un adolescent que ho ha perdut tot després de les inundacions a Gotham i amb qui Oz estableix una relació de protecció paternofilial al veure-s’hi reflectit, i Sofia Falcone (Cristin Milioti), filla del difunt capo de la màfia Carmine Falcone i acabada d’alliberar de l’Asilo Arkham, també disposada a agafar el relleu al tron que va deixar orfe el seu pare. La interpretació de Farrell, irreconeixible després de la seua caracterització com El Pingüino, és un altre dels grans motius per veure la sèrie a causa de la seua conjugació d’estils entre el Robert De Niro de les pel·lícules de Martin Scorsese i el James Gandolfini que va protagonitzar Los Soprano (1999), mantenint a més una complicada relació amb la seua mare –interpretada per una brillant Deirdre O’Connell– igual com passava amb aquest últim. Entre inseguretats i ambicions, entre l’àmbit grotesc i el realista, l’imaginari de Gotham té un nou rei anomenat El Pingüino.

Amazon confirma un spin-off de ‘Reacher’ centrat en Neagley

Amazon Prime Video ha anunciat que es troba desenvolupant un spin-off de Reacher (2022) centrat en el personatge de la sergent Frances Neagley (Maria Sten). La trama seguirà la seua recerca en solitari de la veritat sobre la mort d’un amic del passat en un misteriós accident. Tot i que encara es desconeix el títol i data d’estrena, s’ha confirmat que al capdavant de la producció executiva es troben Nick Santora, creador de la sèrie original, i Nicholas Wootton (Policías de Nova York).

Don Mancini, creador de ‘Chucky’, anuncia la cancel·lació de la sèrie

A través d’un comunicat, el pare del ninot diabòlic, Don Mancini, ha anunciat que Syfy i USA Network no li han donat llum verda per a la quarta temporada de la sèrie Chucky (2021). La declaració ha acabat amb un agraïment als fans per la seua campanya #RenewChucky a internet, acomiadant-se amb la promesa del retorn del ninot diabòlic.

Disney+ elimina més de 25 sèries i films originals del seu portal

Disney+ ha retirat més de 25 sèries i pel·lícules originals del seu catàleg, al·legant que es tracta d’una mesura d’estalvi de costos. Entre altres títols, s’han suprimit Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank, Genius MLX/X, Top Ten: 80’s, Living For The Dead, El amor de Bianca y Montez, Descubriendo el amor en Fairhope i la franquícia de Science Fair.