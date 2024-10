La clau per desenvolupar el talent

Creat: Actualitzat:

Alguna vegada t’has preguntat per què algunes persones semblen aprendre més ràpid o de manera més efectiva que d’altres? Per què a alguns se’ls dona millor la música, les matemàtiques o l’esport? La resposta està en una cosa fascinant: tots tenim diferents tipus d’intel·ligència i, depenent de com funcionin en cadascun de nosaltres, aprenem de manera diferent.El psicòleg Howard Gardner ens va parlar d’una cosa anomenada “intel·ligències múltiples”. Segons ell, no existeix una única manera de ser “intel·ligent”. Hi ha diversos tipus, i cada un ens permet aprendre, créixer i desenvolupar-nos de maneres diferents.Intel·ligència lingüística: és l’habilitat per manipular el llenguatge, ja sigui escrit o parlat. Si gaudeixes llegint, escrivint o parlant en públic, aquesta podria ser la teua fortalesa!Intel·ligència logicomatemàtica: els números i la lògica són el teu fort. Si et diverteixes resolent problemes o buscant patrons en les coses, aquesta intel·ligència guia la teua manera d’aprendre.Intel·ligència espacial: si tens facilitat per orientar-te, visualitzar objectes i comprendre com encaixen entre si, ets una persona que “pensa en imatges”.Intel·ligència corporal kinestèsica: t’agrada moure’t? Si aprens millor a través de l’acció, els esports o les activitats físiques, aquesta intel·ligència és clau per a tu.Intel·ligència musical: aquells que aprenen a través de ritmes, sons i melodies tenen una alta intel·ligència musical. Si alguna vegada has sentit que la música et parla, és el teu do!Intel·ligència interpersonal: es relaciona amb l’habilitat d’entendre els altres. Si ets bo escoltant, empatitzant o treballant en equip, aprofites aquesta intel·ligència.Intel·ligència intrapersonal: és el coneixement profund d’un mateix. Les persones amb alta intel·ligència intrapersonal tendeixen a ser molt conscients de les seues emocions i motivacions.Intel·ligència naturalista: si tens una afinitat especial amb la naturalesa i comprens el món que t’envolta de manera intuïtiva, aquesta és la teua intel·ligència dominant.El primer pas per desenvolupar el teu talent és identificar quin tipus d’intel·ligència predomina en tu. No et preocupis si no et sents identificat amb un de sol, tots tenim una barreja d’algunes! La idea és utilitzar aquesta informació per aprendre millor i potenciar el que ja se’t dona bé. Si el teu fort és la intel·ligència kinestèsica, podries provar aprendre noves coses a través d’activitats físiques o role-playing. Quan aprenem en funció de com millor processem la informació, l’aprenentatge es torna més natural i fluid. És com nadar a favor del corrent en lloc de lluitar-hi en contra. A més, a l’identificar les teues fortaleses, podràs enfocar-te en el que se’t dona bé i treballar en allò que necessites millorar, però amb estratègies que realment funcionin per a tu. Sovint pensem que per millorar les nostres competències i desenvolupar el nostre talent, hem de seguir una ruta única que funciona per a tothom. Però la realitat és que tots som diferents i el veritable truc està a conèixer-te bé a tu mateix. Aprofita la teua intel·ligència única per aprendre de manera més eficient i disfrutar del procés. Així que, la pròxima vegada que t’enfrontis a un desafiament, pregunta’t: com aprenc millor? La resposta et portarà més lluny del que imagines. El camí cap a desenvolupar tot el teu talent està a les teues mans!