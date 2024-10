I la residència de Pardinyes?

Creat: Actualitzat:

La democràcia comença a les urnes. Així ho van expressar els veïns de Pardinyes amb el seu vot la nit electoral del 28 de maig de 2023. Sempre he defensat la importància de la residència de Pardinyes. La prova és que he donat suport a tots els actes, concentracions i manifestacions organitzades tant per la Plataforma per la Residència de Pardinyes com pel teixit veïnal del barri, durant el passat mandat de Pueyo i Postius. La més fidedigna de les proves és que fins i tot vam presentar als veïns el nostre model de residència en un acte que vam celebrar a la plaça dels Ferroviaris. Aquell dia vam mostrar a la ciutadania una maqueta sobre com proposàvem que fos la residència. Però més enllà de la maqueta i del projecte es respirava un ambient d’optimisme i d’il·lusió que contrastava amb la indignació dels veïns per la imposició d’un alberg promogut pel govern municipal d’ERC i Junts d’aleshores. Fa unes setmanes vaig assistir a la inauguració d’una placa commemorativa que recordava la lluita veïnal del barri del Clot. Aquell dia vaig recordar de la importància, també, del que vam fer i defensar amb els veïns de Pardinyes amb relació a la residència. A vegades, a la vida, no calen grans projectes sinó que és essencial tenir il·lusió i defensar amb dignitat allò que les persones considerem que és útil i bo per a la ciutadania. Així ho van fer els veïns de Pardinyes que vau fer història gràcies a les mobilitzacions veïnals que vau organitzar dedicant el vostre temps, esforços i recursos propis. D’ençà que sembla que hagi passat molt temps, però no fa pas tant que ens uníem per la dignitat del barri. L’organització dels veïns, amb el transcurs dels anys, es recordarà i s’estudiarà com a part essencial de la història del món veïnal lleidatà. A més, el de la residència és el més clar exemple que la persistència ciutadana va causar el que semblava impossible: recollida de signatures, reunions, mobilitzacions, concentracions i moments de dificultat fins a guanyar al carrer i a les urnes el que ens volien imposar als despatxos el govern d’ERC i Junts. És un deute històric de les administracions amb el barri, especialment per part de l’Ajuntament. Així, la Paeria, múltiples vegades ha anunciat la iniciativa, inclús presentat i signat documents de compromís, però fins ara mai ha culminat amb èxit el projecte. Hem d’aprendre, com a ciutat, dels errors passats i assumir els compromisos. A Lleida, malauradament, estem acostumats a massa anuncis sobre propostes que s’acaben convertint amb fictícies. Els socialistes, que són els qui més anys han governat Lleida, han promès no sé quants cops la construcció de la residència. Però fruit de la seva ineptitud per convertir en realitat la iniciativa, durant el mandat 2019-2023, sota la tutela de Pueyo i Postius, quasi ens imposen un model d’alberg en contra del veïnat a la mateixa ubicació de la residència. I no tenint-ne prou amb el seu fervor per l’alberg en contra del barri, van acabar per enderrocar les sitges de Pardinyes. I ara què? Qui repara el mal causat? Els veïns del barri ens vau atorgar, majoritàriament, als socialistes i als populars lleidatans la vostra confiança a les urnes a les eleccions municipals de 2023, perquè l’alberg no es construís i, en canvi, es promogués la residència. Respecte al 2019, el PP Lleida vam sumar a Pardinyes 532 vots més fins als 808, resultant també com al conjunt de la ciutat, la segona força més votada amb més de 300 vots de diferència respecte a la tercera força (ERC). La lluita no pot caure en l’oblit. Perquè si el govern no compleix amb el compromís d’impulsar la residència, podem tornar a temps passats. Per això, donaré suport a on calgui per complir amb el compromís electoral que ens vam guanyar a les urnes i es construeixi la residència de Pardinyes, com vam assumir. Si ara no ho fan els socialistes ho farem nosaltres el 2027, queda escrit! Aquesta és la #LleidaImplicada que vull i defenso per impulsar la residència de Pardinyes. Ara, també, recordar al PSC que si no vam acceptar imposicions de Pueyo, tampoc les acceptarem de Larrosa amb l’antiga escola de Cervantes, l’hotel d’Adif, els mòduls a la Caparrella, les Josefines i l’antiga escola de Balàfia. Mentre ho reflexionen, continuem recollint signatures al carrer.