“Socis de la ciutat. Voleu dir?”

Us heu begut l’enteniment? Ja esteu segurs del que feu? Vols dir? Aquests eren alguns dels missatges que vaig rebre quan, a l’inici de la legislatura municipal, vàrem decidir donar suport als pressupostos de la ciutat. I no negaré els dubtes que acompanyaven una decisió tan inèdita en política com la de votar a favor d’uns pressupostos a canvi de la concreció i l’impuls de mesures que necessitava la ciutat de Lleida. Dubtes, però també convicció i responsabilitat.Tothom sap, i no cal que aquest article serveixi per reblar-ho, les enormes i colossals diferències de visió i de model de País, i de vegades de ciutat, que ens distancien a Junts per Catalunya i al PSC. Aquest fet, però, no volem que condicioni en cap cas la nostra vocació de govern encara que ara ens toqui demostrar-ho des de l’oposició. No crec que tingui especial mèrit mostrar aquesta vocació quan es tenen responsabilitats de govern o quan és un pacte per al repartiment de quotes de poder, que sovint els ciutadans veuen com un simple intercanvi de cadires. Quan sí que cal fer-ho, i té valor, és quan el teu benefici polític no és altre que, modestament, la pròpia satisfacció d’haver contribuït a fer avançar la ciutat.Els acords pressupostaris són difícils de veure’s materialitzats en els primers mesos del mandat i només un seguiment dels acords permet anar veient com es va avançant. Ara, en el darrer trimestre de l’any, podem començar a retre comptes: la construcció del pavelló 5 de la Fira de Lleida, la instal·lació de càmeres de vigilància, la creació de l’Oficina d’atracció d’inversions, la reactivació del Consell de l’FP.. i, la setmana passada, la constitució de la comissió mixta de seguiment per avançar en el projecte del Pla de l’Estació del qual Junts formarà part. La nostra primera reivindicació dels pressupostos del 2024 era l’aprovació de la modificació urbanística de l’entorn de l’Estació i, després de les consideracions d’Adif (propietari majoritari de l’entorn) sobre el cost del cobriment de les vies, hem continuat treballant amb l’equip de govern per tirar endavant una alternativa que pugui fer viable el projecte que ha de prioritzar la seguretat i la seva viabilitat econòmica. Això vol dir que comencem de nou? No. Fa tant de temps que els diferents equips d’Adif i de la regidoria d’urbanisme treballen en el projecte que, en aquests moments, els posicionaments són coincidents. Per tant, moltes gràcies a tots els equips i govern que hi han estat treballant fins ara. Estem convençuts que, en breu, podrem donar més detalls sobre la proposta i el calendari. Però les ciutats no funcionen només amb pressupostos. També són necessàries les ordenances que han de regular com sufraguen els ciutadans els serveis municipals. Érem i som conscients que, com tot acord, aquest té riscos. Com el d’adaptar la taxa de la recollida d’escombraries al cost del servei, com han fet tots els municipis de la demarcació tal com marca la llei.És fàcil fer un discurs del no a tot sense aportar solucions realistes i sense explicar com es pensa fer aquesta distribució. Des de Junts, creiem que el millor repartiment és a partir del padró municipal però, en aquests moments, no és possible calcular-lo a partir d’aquest paràmetre. Per això s’ha afegit una transitòria en les ordenances que ha de permetre, a partir del 2027, tenir una taxa que s’ajusti al màxim al que diu la llei: Qui més deixalles produeix, més ha de pagar. Som conscients que dia a dia hem d’anar renovant les confiances, de la mateixa manera que és necessari mantenir el perímetre polític que et dona sentit com a proposta política. Un perfil que ha de saber mantenir la coherència en els plantejaments i la capacitat de negociació i pacte per complir amb la nostra vocació al servei del progrés de la ciutat. Així de senzill i així de complex. Aquesta és la manera d’entendre la política municipal que tenim a Junts per Lleida. Som i ens sentim socis de la ciutat i aquest principi és el que ens inspira. Volem que la nostra tasca d’oposició sigui, sobretot, útil per als ciutadans, propositiva i constructiva. I, si cal assumir riscos, els assumirem. Un partit de govern ho demostra quan està a l’oposició.