Al Club Tir Olímpic Lleida

Creat: Actualitzat:

Vull posar en valor el Club, la seva junta, els socis i les sòcies, així com els patrocinadors, que junts tiren endavant l’entitat fundada el 1982. L’objectiu d’aquest club històric de la nostra ciutat és el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada del tir com a activitat física i esportiva.Sou molts els que assistiu setmanalment a les seves tirades. Molts d’altres potser no coneixeu les iniciatives de l’entitat, però val la pena visitar el Club, conèixer-ne les activitats i tenir en compte les múltiples jornades que organitzen, entre d’altres l’entrega de premis del Memorial Antoni Prim o les tirades pròpies per la Festa Major de Lleida.El Club és l’organitzador principal dels campionats de tir de Lleida, amb més de 40 edicions de diferents modalitats. Els socis, de totes les edats i cada vegada amb més dones, participen en campionats d’àmbit autonòmic i estatal. Inclús les mateixes instal·lacions del club acullen campionats d’àmbit autonòmic i nacional, promovent i reivindicant el nom de Lleida arreu.Fruit de la importància de l’entitat per a Lleida, el passat juny des del Grup Municipal Popular a la Paeria vam presentar una proposta de resolució a la Comissió de Gestió de la Ciutat (urbanisme) per instar l’Ajuntament a la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals a l’entitat esportiva Club Tir Olímpic de Lleida.Les instal·lacions, ubicades a la carretera de Zaragoza, són l’escenari dels diferents campionats locals, autonòmics i nacionals, tots ells amb una gran participació i fent una gran contribució a l’esport i a la ciutat. També des del Club es dona suport als diferents cossos i forces de seguretat que entrenen en aquestes instal·lacions. Per tant, és imprescindible invertir, tenir cura i condicionar les instal·lacions, tant per l’ús dels socis i els aficionats al tir com, sobretot, perquè la qualitat i dignificació de les mateixes repercuteixen directament en la seguretat dels veïns, ja que també en fan ús els mateixos cossos de seguretat.No obstant això, el transcurs del temps ha comportat que les instal·lacions s’hagin de millorar perquè l’entitat pugui continuar treballant per a l’esport així com per la seguretat. Per això, vam sol·licitar al govern municipal la cessió de les instal·lacions al Club. La proposta va ser assumida pel govern de la Paeria, acordant l’estudi “per a la cessió de l’ús a favor del Club” en la comissió del 19 de juny del 2024. Havent transcorregut pràcticament cinc mesos, temps més que suficient perquè el govern doni compliment a la proposta del PP i assumida pel govern, no únicament per estudiar la petició, sinó per donar-li curs en el sentit que sigui la mateixa entitat la que gestioni les instal·lacions, perquè en garanteixin la viabilitat i el condicionament en benefici de la mateixa ciutat. Això també és defensar una Lleida esportiva i promocionar la marca de la ciutat.La cessió de l’ús de les instal·lacions al Club és una reivindicació històrica i justa. Per això, la petició formulada pel PP ha de convertir-se en una realitat tan aviat com sigui possible, perquè l’entitat i els socis no mereixen esperar més. El govern de la Paeria va assumir la nostra proposta, i per això exigim el seu immediat compliment. I ens posem a disposició per complir-la. Cada dia que passa sense executar la proposa és un perjudici innecessari per l’entitat, i és un luxe que no ens podem permetre a causa de la lentitud de l’Ajuntament en tramitar l’expedient.El nostre grup formula propostes en benefici dels veïns, de les entitats i la ciutat, i no esperem res a canvi més enllà del compliment de les peticions, amb l’objectiu de construir la Lleida que volem per al present i el futur, amb la mirada posada en les necessitats del nostre entorn, les persones i el teixit associatiu.El govern no pot romandre aturat i enredat en la burocràcia administrativa, ja que, com bé indica l’informe del Síndic de Greuges, els ciutadans exigim més celeritat a l’administració a l’hora de tramitar els expedients. I la proposta referent al Club Olímpic Tir Lleida és un exemple clar de la lentitud en la gestió.La Lleida implicada que vull i defenso és la Lleida implicada que es bolca en el Club Tir, la seva junta i els seus socis i sòcies.