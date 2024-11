Creat: Actualitzat:

SÓn moltes les coses que ens uneixen i ens agermanen amb el País Valencià. Llengua, cultura, tradicions, i una part de la història conjunta que es testimonia, fins i tot, a l’escut de la nostra ciutat. Ho vèiem al ple de l’octubre, quan vam aprovar l’oficialització de l’escut de la ciutat. En l’informe dels tècnics se’ns ho explica, tot citant l’historiador lleidatà Josep Lladonosa i Pujol: “Sembla que el rei franc Lluís el Piadós ocupà la ciutat de Lleida a principis del segle IX i en el petit temps que no fou ciutat musulmana la dotà amb un escut amb 4 flors de lis, vinculat també amb la representació de la corona francesa. Explica la llegenda que quan el rei Jaume I conquerí València en regalà una de les flors de l’escut a les 1.000 famílies lleidatanes que anaren a repoblar les terres valencianes l’any 1238”. Aquesta llegenda decora, avui dia, una de les parets de la planta noble del Palau de la Paeria, representada pel pintor lleidatà Víctor Pérez Pallarés. Els darrers dies hem plorat i plorem la catàstrofe ocorreguda al País Valencià provocada per la gota freda dana. El dimecres passat, 6 de novembre, un grup de militants de Lleida vam poder estar amb els companys d’Esquerra Republicana del País Valencià de la Ribera Alta, concretament al poble d’Algemesí, després que ens poséssim en contacte amb ells per posar-nos a la seva disposició. Són poques les paraules que podem trobar per descriure el paisatge que vam veure, la situació dels carrers encara amb molta runa i fang per treure, les cares, encara descompostes, dels veïns i veïnes que tardaran mesos a recuperar la seva vida tal com la coneixien. Tempestes venen del sud, diu una cançó del grup de Gandia, Zoo. Tempestes que van portar el pitjor: dolor i pèrdues –materials i personals. Tempestes que han fet aflorar la força de les persones i dels voluntaris. Ho vam poder veure a Algemesí, on els carrers estaven plens d’estudiants de les universitats que aquests dies tenen les classes suspeses, joves d’entitats esportives, socials, culturals, ateneus, caus, esplais o de persones que poden i volen invertir el seu temps a ajudar a millorar i restaurar, a poc a poc i de mica en mica, la vida dels veïns i veïnes de la zona. Des de Lleida també ens hem bolcat per ajudar als afectats de la dana. Un agraïment profund a tots vosaltres, que vau ser pioners a l’inici d’aquesta onada de solidaritat: el Sr. Postu –i totes les causes de solidaritat que defensa–, Ovelles Negres Solidàries, el Lleida CF, l’AV del Secà de Sant Pere, Magraners, Pardinyes, Castellers de Lleida.. i una infinitat d’iniciatives que porten l’escut i el nom de la nostra ciutat amb el valor més digne: la fraternitat i la solidaritat. Ja hi haurà temps per demanar responsabilitats polítiques –i les exigirem totes–, però ara cal que des de les administracions s’actuï proporcionant totes les mesures d’ajuda. Des d’Esquerra hem presentat al Parlament un seguit de propostes per enfortir els serveis públics i lluitar contra el canvi climàtic. Parlem de protegir els llocs de treball i l’activitat econòmica de petites empreses i autònoms; d’aturar els desnonaments a les zones afectades; de prohibir els talls de subministrament de llum i gas; crear un fons per rescatar habitatges afectats; proporcionar suport psicològic a les persones afectades; la creació d’una comissió d’investigació per esclarir tot el que va passar i per demanar responsabilitats polítiques –i si cal judicials– als veritables responsables. “Tempestes venen del sud / Sonen corbelles que tallen la boira / I creix una flor al mur / Vol ser futur, és present, és memòria”. Passarà temps, mesos o potser anys, fins que no tornaran a créixer flors als murs del País Valencià. Però la força del present de tots els voluntaris, de totes les famílies i de tots els veïns i veïnes serà la llum per eixir més forts. Perquè eixireu. Eixirem.