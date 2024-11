‘Trick or treat?’

Creat: Actualitzat:

El 5 de novembre van tenir lloc les 47es eleccions presidencials a la Casa Blanca, amb un duel aferrissat entre Kamala Harris i Donald Trump. Malgrat que tothom va presenciar l’existència d’un enfrontament “real” entre oponents, la victòria de Trump estava clara, així com la tendència populista del que nosaltres anomenem “dreta”. I és que em sorprèn com algunes persones encara dubtaven, aferrant-se a l’ideal somiat d’una “esquerra” que resplendeix.

Si és veritat que la figura de l’exfiscal i senadora Harris encarnava, per a molts nord-americans, una llum d’“esperança”, també ho és que la personalitat aclaparadora de Trump –que respon a la construcció social del que un líder representa– captiva (i intoxica!) les masses. Als seus votants els fou indiferent que, abans de ser elegit, s’enfrontés a diverses causes judicials per agressió sexual, difamació o per motivar l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021. I és que Trump s’ha convertit en el primer president en funcions amb càrrecs penals pendents.La crisi climàtica, el menysteniment de la meitat de la humanitat no-home o la línia creixent de la desigualtat i de la fam al món tampoc no van ser motius de prou pes per votar Harris. La necessitat immediata de revertir la inflació, vinculada amb una falsa sensació de seguretat i de control, va conduir la majoria d’electors a confondre ase per llebre. La fal·làcia que l’esquerra (en el cas dels EUA, els demòcrates liberals) no se sap administrar en els quefers econòmics tampoc no va ajudar a contrarestar la balança. Tanmateix, com es pot fer quan el sistema econòmic és intrínsecament de dretes?

Per acabar, les 24 hores de perfil baix mantingudes per Harris molt probablement van servir per esterilitzar el seu discurs, perquè no digués el que moltes persones pensàvem: com una persona com Trump s’ha pogut presentar (i ja no parlem de ser elegit!) a les eleccions? Hi ha un terme que s’ha popularitzat molt als EUA des dels anys 30 i que em serveix per il·lustrar aquest resultat: trick or treat? Les amenaces de Trump (truc), quan no rep la seva recompensa (tracte), condueixen sempre al mateix sac: la trampa de la democràcia, la qual, lluny de possibilitar nous electes, reforça determinades figures una vegada governen.