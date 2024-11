Aconseguir el màxim de la intel·ligència artificial

Creat: Actualitzat:

En aquesta columna vam veure el passat 3 de novembre una classificació de les formes que existeixen d’utilitzar la intel·ligència artificial (IA) generativa. Avui revisarem quatre accions imprescindibles per aconseguir el màxim partit de la IA, vàlides per a qualsevol context o necessitat.1. Tingues una actitud crítica.Aquest és el concepte més important. No hem d’acceptar el que produeixi la IA sense més ni més, només perquè aparegui a la pantalla. La IA utilitza dades produïdes per humans i, per tant, fal·libles, amb la possibilitat d’estar esbiaixades, no estar contrastades o fins i tot inventades.I, a més, la IA pot organitzar i presentar aquestes dades de manera inadequada, incompleta o incorrecta. Comprova els resultats que obtinguis del xatbot. Contrasta amb altres fonts, amb experts de dins i de fora de l’empresa, o del teu entorn.2.Utilitza bé el llenguatge.Cada eina té la seua manera d’utilitzar-se, veritat? Per aconseguir tot el partit de la IA has d’utilitzar un llenguatge correcte, clar, estructurat, amb instruccions precises: què vols, per a què, en quin context, com ho vols, i pas a pas. I amb una sola petició, amb la primera petició o consulta, és molt probable que no obtinguis el que necessites. Recorda que les teues peticions, preguntes o consultes s’han de succeir l’una a l’altra per anar construint un resultat més complet, en una interacció que és la millor garantia que arribis al resultat que necessites. És un joc d’anar completant i millorant el que et va donant la IA. Pensa abans d’interactuar, com més clar tinguis el que vols aconseguir, i com, millor t’ajudarà la IA.3. Utilitza xatbots diferents.Cada xatbot d’IA és diferent, fins i tot entre els xatbots generalistes. És convenient que provis quin dona bon resultat segons els teus objectius. I a més dels generalistes, existeixen xatbots específics per a molts usos, que convé conèixer. Completa la teua panòplia personal de xatbots amb els adequats a les teues necessitats.4. Tu dirigeixes.La responsabilitat és teua, no de la IA. Siguin mers càlculs, siguin dades, informes, correus, fins i tot anàlisis o prediccions. El xatbot és una eina, tu ets el responsable del que has obtingut i del que facis amb això.No treballis en exclusiva amb la IA: completa la teua feina amb lectures, informacions, converses, el resultat final serà més complet i més fiable.Tingues en compte les limitacions de la IA. Sospita sempre, la IA pot fallar i falla. A més, la IA l’han programat per respondre abans que per encertar. Respondre sempre, respondre sigui com sigui, no quedar-se en blanc, ja sigui incorrecte, incomplet o fals el que proporcioni.D’altra banda, precisament per haver entrenat la IA per respondre com ho faria una persona, se sap que amb una dosi d’amabilitat i de cortesia el seu rendiment millora. Això no ens ha de sorprendre gens, perquè l’han programat amb bilions i bilions de dades que hem produït els humans. Per això mateix, la IA ens servirà millor amb un punt de bones maneres per la nostra part.