Bastions per a la república; crida al món local d’Esquerra Republicana

A cada barri dels Països Catalans, poble a poble, de les ciutats petites a les més grans. És on ha de tornar a arrelar Esquerra Republicana de Catalunya. Per això alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores republicans, avui ens adrecem directament a vosaltres per fer-vos una crida explícita.

Esquerra Republicana és i serà forta a l’esquerra nacional. I és en la base municipalista que Esquerra Republicana ha mostrat una capil·laritat territorial enorme, al servei del bé comú i de l’alliberament nacional. I ho ha demostrat de forma sostinguda en el temps, fins que hem perdut suport social de forma òbvia. També als nostres barris, pobles i ciutats; i tots hem d’assumir la nostra part de responsabilitat. És el primer pas per refer-nos-en.

Volem refer-nos-en per refer el país. Per obrir un nou cicle polític que reconnecti amb les aspiracions de sobirania nacional tant existents encara com necessàries: per sobreviure com a nació, per ser una societat justa i pionera, hem d'existir com a país i per tant necessitem exercir el vot en un referèndum que tingui conseqüències polítiques i socials enlloc de judicials i policials. Aquest és el camí en el context que tenim ara. Aquest és el nou cicle polític que hem d’obrir, que volem obrir, amb l’aliança de les esquerres sobiranistes del país, i des de Nova Esquerra nacional estem convençuts i convençudes que la gent republicana, d’esquerres i independentista demana canvis i renovació per a recuperar confiança i credibilitat, i que passen necessàriament també per noves cares i noves veus. Cal caminar.

Per això, us fem una crida a vosaltres, món local d’Esquerra Republicana, per fer passos amb nosaltres. Amb la Raquel Sans, la Teresa Jordà, en Marc Aloy i tants d’altres, encapçalem la candidatura Nova Esquerra Nacional i volem que els ajuntaments catalans es reconverteixin una altra vegada en la principal institució republicana per fer avançar el país. Com ho van ser el 1931. Per entramar la societat civil al voltant d’unes institucions que els donin solucions socials, d'habitatge, de prosperitat i del dia a dia, i que recol·loquin l’independentisme i el sobiranisme d’esquerres un altre cop a la punta de llança, liderant un visió compartida de país i futur. Per caminar.

Els ajuntaments del 2027 han de ser, doncs, bastions per a una república justa que tant volem, que tant necessitem. Però no podem confondre desitjos amb acció política; ni oferir retòrica enlloc de concrecions. Ens calen, doncs, acció política i concrecions. Ens tocarà tornar a fer feina, com en vam fer el 31. Com en vam fer el 2017. I això passa perquè assumim els errors i recomponguem l’espai polític; recuperem el vincle amb la societat civil i les organitzacions sobiranistes i independentistes d’arreu; arribem a més gent; enfortim les estructures per recuperar l’orgull i l’autoexigència crítica; redoblem la nostra veu al món i confrontem l’Estat per exercir l’autodeterminació.

Sabem que molts de vosaltres ho veieu igual. Fins al punt que 419 militants d’Esquerra que sou regidors o alcaldesses heu donat suport a la nostra candidatura de cara al congrés d’Esquerra. Moltes, moltes gràcies! Ajudem-nos a sumar i multiplicar l’esforç aquest 30N i sumem tota la força possible des del municipalisme. Cap al progrés social i la llibertat nacional, fem caminar Esquerra per fer caminar el país poble a poble.