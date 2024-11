Un 'Joc de trons' amb espècies

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

Per als amants de les aventures intergalàctiques, hi ha vida més enllà de les produccions de Star Wars. També per a aquells que gaudeixen de les intrigues polítiques i busquen un canvi d’escenari respecte a productes com La casa del dragón (2022). Aquesta preqüela de la saga Dune, creada per Diane Ademu-John (La maldición de Bly Manor, Empire) i Alison Schapker (Perdidos, Alias), és una barreja de les dos. Emmarcada a milers d’anys abans dels esdeveniments narrats a la novel·la Dune (1965), de Frank Herbert, i basada –en part– en el llibre Sisterhood of Dune (2012), escrit per Brian Herbert i Kevin J. Anderson, la trama gira al voltant de les germanes Valya (Emily Watson) i Tula Harkonnen (Olivia Williams) així com també de l’ascens de la secta coneguda com les Bene Gesserit. L’arribada a la Germandat de la princesa Ynez (Sarah-Sofie Boussnina), filla d’emperador Javicco Corrino (Mark Strong), amb la intenció de fer incursions en la veritat –l’habilitat principal inicial de les novícies, detectar la mentida en les altres persones– suposa una gran oportunitat perquè augmenti l’estatus del clan. Tanmateix, la inesperada arribada d’un soldat anomenat Desmond Hart (Travis Fimmel), l’únic sobrevivent d’un desastre de recol·lecció d’espècies a Arrakis, trenca amb la tranquil·litat al palau i serveix com a detonant d’una lluita de poder pel control de l’Imperi. Relativament, a escala general, la qualitat del xou està tan allunyada dels films firmats per Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Incendios) com la història de la novel·la original –concretament, a 10.148 anys abans del naixement de Paul Atreides– i, posats a relativitzar, tot resulta en un Joc de trons (2011) que intercanvia dracs per cucs de terra i afegeix el flux d’espècies com a factor de conflicte. Les interpretacions dels protagonistes, juntament amb les seues respectives caracteritzacions i la molt adequada escenografia ombrívola, són els punts més forts dels sis episodis que componen la narració. D’altra banda, l’hora de metratge de cada capítol i la lenta construcció de les diverses confabulacions poden suposar un obstacle insalvable per als més impacients. Sigui com sigui, mentre esperem la tercera part del cicle de Villeneuve, és una gran oportunitat tant per als qui desitgin iniciar-se en aquesta saga clàssica com també per a aquells més veterans que busquin desenvolupar-ne el context.

Paramount+ llança el tràiler de ‘Dexter: Pecado Original’

Tres anys després del primer spin-off de Dexter (2013), Dexter: New Blood (2021), Paramount+ ha llançat el tràiler de Dexter: Pecado Original, anunciant-ne l’estrena per al 13 de desembre als EUA i amb data per determinar a Espanya a SkyShowtime. A través de 10 parts, la trama es remunta a la joventut de Dexter (Patrick Gibson) amb el seu pare, Harry (Christian Slater), catalitzador del seu codi moral per decidir qui matar. Michael C. Hall, el Dexter original, torna com a narrador i veu de la consciència.

Pantomima Full aterrarà a Disney+ amb ‘Entrepreneurs’

Disney+ ha confirmat que acollirà la sèrie Entrepreneurs, la data d’estrena de la qual està prevista per al 2025. Creada, escrita i protagonitzada pel duo d’humoristes de Pantomima Full, Alberto Casado i Rober Bodegas, la sàtira gira al voltant de les aventures i desaventures empresarials entre el fill d’un milionari que no té idees de negoci i el seu coach emprenedor.

Courtney B. Vance, el nou Déu de l’Olimp a ‘Percy Jackson’

Després la inesperada mort el passat 17 de març de Lance Reddick, l’intèrpret de Zeus a Percy Jackson y los dioses del Olimpo (2023), Disney+ ha anunciat que el seu substitut en la segona temporada, basada en El mar dels monstres de la saga literària de Rick Riordan, serà el guardonat amb dos Emmy Courtney B. Vance (Territorio Lovecraft).