Creat: Actualitzat:

Transformar er espaci public en un lòc armonic de trobada dera poblacion, adaptat as diferenti besonhs, fomentar eth sentiment d’apertier a un pòble en tot apropriar-se d’un espaci public tamb un usatge civic e respectuós, a tot açò ne didem lòcs educadors (pòble o ciutat).En aguesti lòcs se desvolopen programes d’eliminacion de barrères arquitectoniques, de naui espaci adaptats tara participacion o tath foment dera conviuéncia. Eth hèt de poder relacionar-se enes espaci publics refortilhe era vinculacion dera cultura ciutadana coma element d’identificacion gropau. Era interaccion de léser en pòble, a trauès de diferentes accions en carrèr, creen ua expectatiua de fòrça persones a favor d’un ben comun. Coma ena darrèra dimenjada en Vielha a on s’amassèren un pialèr de monde entà gaudir e compartir d’un espaci public tamb era finalitat d’acuélher era participacion des madeishi en forma de collaboracion, aportacion entà ua iniciatiua comuna.Persones de totes es edats, en familha, tamb amics, van entad aguesti espaci ar aire liure entà trapar-se e gaudir d’ua manèra diferenta ath dia a dia. Èm un lòc a on i a gent de dehòra qu’arriben tà trabalhar e i demoren, aguestes accions son es que mos permeten coneisher-mos e deleitar amassa. En estiu ja ne podem regaudir mès soent, mès tamb era arribada deth mau temps, non aurie d’èster empediment entà contunhar realizant activitats ludiques, er Ajuntament aurie d’impulsar mès iniciatiues coma aguestes, tamb era collaboracion de d’autes entitats. Auem un pòble que mos permet hèr carrèrs tàs vianants, sense coches, pendent ues ores, aprofitem-lo. Es espaci son entà gaudir-les!!!