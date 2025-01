Un any de reptes i esperances

Creat: Actualitzat:

La vila de Corbins acull avui el Preludi del 2025, el concert de l’Orquestra Julià Carbonell amb el qual donem la benvinguda a un any en què esperem que es compleixin els millors desitjos de prosperitat per a tots els municipis de Lleida, Pirineu i Aran. Volem ser optimistes des de la Diputació de Lleida, perquè del traspassat 2024 podem fer un balanç positiu que ens permet donar un nou impuls al desenvolupament d’aquesta terra d’oportunitats.La millor guia per a entendre quin és el camí que tenim traçat és el pressupost de la Diputació, que per a enguany contempla un creixement del 4,8% de les despeses. El 81% dels plans de suport i subvencions tenen com a destinatari el món municipal: entre ajuntaments, consells comarcals, entitats menors descentralitzades i consorcis locals sumen més de 69,4 milions de fons de la Diputació. Les entitats sense ànim de lucre reben més de 15 milions, ja que aquest és un col·lectiu necessari per al bon desenvolupament econòmic i social dels nostres municipis. Tres àrees concentren les prioritats d’acció i coincideixen amb la principal necessitat expressada pels nostres ajuntaments: Cooperació Municipal i Comarcal, Salut Pública i Vies i Obres. Es tracta de consolidar programes ja iniciats i obrir una mica més les opcions dels municipis per a incorporar fons de la Diputació en aquelles accions que localment consideren prioritàries dins del marc de les nostres competències.Més enllà d’aquests números, és destacable el fet que el pressupost s’ha aprovat amb una majoria transversal amplíssima, amb 23 vots a favor dels 25 membres de la corporació, i els únics dos vots discrepants s’han emparat en un “no constructiu” que, quan ha fet falta, demostren que fan l’esforç de posar-se al costat del govern quan d’accelerar pagaments als municipis es tracta. És positiu que en la visió global que tenim sobre el món local de Lleida, Pirineu i Aran, les diferències siguin mínimes entre els sis grups polítics de la Diputació. Aquest factor és garantia que mantenim un mateix objectiu: fer arrelar projectes de vida als nostres municipis.L’excancellera alemanya Angela Merkel assegura a les seves recents memòries que “en política, al matí mai se sap com acabarà el dia”. Aquest grau d’incertesa es multiplica per 365 quan al gener ens volem imaginar com acabarà aquest 2025, però és la voluntat positiva d’entomar els reptes allò que dona valor a l’exercici de la política si l’entenem com la voluntat d’estar al costat de les solucions necessàries a cada problema que vagi sorgint.Aquesta predisposició és la que inspira l’increment de les places tècniques a una plantilla que ha de ser una garantia per avançar en agilitat i trencar alguns bucles burocràtics que dificulten un millor nivell d’execució pressupostària. El gran repte que afrontem les administracions, totes, és la simplificació dels tràmits, de tal manera que, sempre dins la llei i sense deixar de vetllar per l’ús dels fons públics, suavitzem algunes cotilles que, a la pràctica, només servien perquè els expedients donin més voltes abans de certificar pagaments.Des d’aquesta perspectiva global, ajudarem a millorar les vies de comunicació terrestres, les xarxes de distribució d’aigua, projectes d’entitats solidàries, la promoció internacional de les nostres empreses, incrementar l’oferta cultural local, l’atenció a les persones grans i crearem una marca pròpia que aixoplugui la promoció dels aliments fets a Lleida. És un ambiciós pla de treball que ens agafa preparats i optimistes.