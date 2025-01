Segona oportunitat: exoneren deutes públics d’un milió d’euros

Creat: Actualitzat:

L’Audiència Provincial de Madrid ha sentenciat a favor de l’aplicació del benefici d’exoneració del passiu insatisfet d’un deute tributari.En el cas concret l’empresària havia estat administradora de diverses societats, acumulant un passiu total de 2,5 milions d’euros. De l’esmentat import, un milió d’euros corresponia a deute públic. Les societats havien presentat diversos recursos i al·legacions en els diferents procediments administratius tramitats per l’Agència Tributària. Finalment, la responsabilitat pel deute es va derivar a l’empresària en tant que administradora social.El Jutjat de primera instància va exonerar només el passiu insatisfet del deute privat, però no del públic. Es va recórrer davant de l’Audiència Provincial que va ampliar l’exoneració a aquesta última. En tot moment la defensa de l’erari públic es va oposar a l’exoneració dels deutes tributaris.La qüestió clau per aconseguir l’exoneració va ser que el crèdit pendent amb l’Agència Estatal Tributària va ser qualificat d’ordinari i subordinat, i no com a crèdit de caràcter privilegiat, com sol fer-se. Aquesta qualificació va resultar crucial per al resultat final.L’Audiència Provincial funda la resolució en la jurisprudència del Tribunal Suprem del 2019, considerant que en el cas es presenten tots els requisits necessaris per a l’exoneració. Segons la doctrina del Suprem, el crèdit públic s’ha d’incloure en el sistema d’exoneració. El problema va esdevenir després de la vigència del Text Refós de la Llei Concursal del 2020 que va establir importants restriccions per als deutes públics, representant un greu inconvenient per a les persones amb aquest tipus de dèbits.Aquesta sentència resulta de summa importància, ja que pot obrir el camí per a l’exoneració total de deutes, brindant una nova oportunitat per a molts casos.Vista la situació actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.