Alternativa al populisme

No ens enganyem. El populisme va a l’alça. El seu discurs tant efectista com mancat de propostes reals, impacta en la societat i sobre els discursos polítics. Condiciona l’agenda pública i concentra l’interès dels mitjans de comunicació. Ha vingut per quedar-s’hi, almenys, durant una bona estona. Tanta, com el temps que triguem la resta de formacions polítiques a desemmascarar els seus missatges i les seves receptes. No serà fàcil. No ho serà perquè les tradicions polítiques sistèmiques hem badat. Hem confiat en la solidesa dels valors democràtics, en la reputació de les institucions i en el lideratge de la política. Hem abaixat la guàrdia i no hem vist venir el problema. La incertesa davant la profunditat i la rapidesa dels canvis que viu la nostra societat, així com el malestar social provocat per les transformacions demogràfiques, sociològiques o culturals, entre d’altres, han creat les condicions perfectes perquè part de la ciutadania, atemorida i emprenyada, obri el seu cor a un discurs populista que no necessita oferir solucions perquè en té prou amb assenyalar culpables. L’elefant és a l’habitació i no serveix de res ignorar-lo. Podem fer veure que no hi és, no parlar-ne i negar un problema que ja té textura de carquinyoli. Podem simplificar-ho només amb l’etiqueta de feixista, però això fa que persones que han estat seduïdes per aquest populisme xenòfob se sentin agredides. Podem combatre’l des de la superioritat moral del bonisme d’esquerres i anar construint cordons sanitaris tan estètics com estèrils. Però, molt em temo que només amb això victimitzem i retroalimentem el populisme.O bé, podem combatre-ho des de la política, tal com ho intenta fer Junts per Catalunya. En primer lloc, hem d’assumir l’agenda que preocupa els ciutadans: el repte migratori, la cohesió social, la seguretat pública, el respecte a la propietat privada.. i abordar-ho amb propostes valentes i factibles que facin saber a la nostra societat que la complexitat necessita solucions i no alarmismes. I fer-ho acceptant que hi haurà qui també ens penjarà l’etiqueta que més convingui. En segon lloc, hem d’impedir que el populisme es presenti com a víctima quan en realitat són botxins dels valors de la democràcia i de la llibertat, amb consignes a les xarxes socials que atien la xenofòbia.I finalment, amb esperança. Els ciutadans necessitem esperança. Des de la política tenim l’obligació de recuperar-la per confiar de nou en el futur i en nosaltres mateixos. Catalunya i els catalans hem viscut, històricament, situacions molt més complexes i hem sabut tirar endavant. I ara, també ho farem! Salvarem i enfortirem el català, gestionarem i integrarem la immigració com ho vam fer en altres èpoques, i mantindrem aquesta pulsió de progrés per posar-la al servei dels nostres fills i filles. I ho farem com sempre: amb esforç, humilitat i valors.