Connectem i vertebrem el territori a través de carreteres i camins

Una de les claus per lluitar contra el despoblament és fer que les persones puguin viure i desenvolupar els seus projectes de vida als municipis on neixen les seves arrels. Les vies de comunicació, com carreteres i camins, són mitjans imprescindibles per aconseguir-ho i garantir la cohesió social a les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.Per això, la Diputació de Lleida ha aprovat inicialment el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres, un projecte que permetrà planificar millor les infraestructures viàries i garantir-ne la connectivitat, la seguretat i el desenvolupament sostenible del nostre territori. La Diputació de Lleida gestiona 820 quilòmetres de carreteres pròpies, dins una xarxa viària total de 2.900 quilòmetres. Però hi ha un altre element clau: els camins rurals municipals, que sumen fins a 29.068 quilòmetres en tota la província i 359 quilòmetres, 51 camins, que es consideren camins d’interès territorial, on transformarem 200 quilòmetres de camins en carreteres que passaran a ser titularitat de la Diputació de Lleida; i millorarem la seguretat viària en els 159 restants, apostant per la reparació de flonjalls i esquerdes en el paviment, millorant la senyalització i el drenatge del mateix ferm.Aquestes actuacions representen un treball planificat i responsable que té com a objectiu optimitzar els recursos públics, prioritzar les necessitats dels municipis i garantir un impacte positiu a llarg termini. El Pla Zonal ens ha permès tenir una imatge exacta i actualitzada de la situació dels camins de la província. Ens ha permès identificar necessitats i oportunitats i ha obert la possibilitat als municipis de traslladar-nos propostes i peticions per millorar les seves vies.La millora d’aquests camins no només és una qüestió d’infraestructures: és una eina clau per fer front al despoblament. Disposar de vies segures i accessibles, facilitar l’accés als serveis bàsics (com escoles o hospitals), i impulsar un model econòmic més dinàmic i connectat, afavorirà la dinamització econòmica i facilitarà la competitivitat dels sectors agraris, turístics i culturals del territori, millorant la mobilitat de persones i mercaderies.Aquest Pla Zonal es planteja com una eina fonamental per revertir les desigualtats i assegurar que tothom, independentment d’on visqui, pugui comptar amb les mateixes oportunitats de desenvolupament. D’aquesta manera, la Diputació de Lleida es posiciona com a model de gestió modern i responsable, orientat a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir una mobilitat segura i eficient. En definitiva, el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres és una aposta ferma pel futur de la província de Lleida, per un territori connectat, dinàmic, i per reforçar la vertebració de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.