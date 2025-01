Educar més enllà de les aules

Creat: Actualitzat:

Totes i cadascuna de les àrees de govern de la Diputació de Lleida treballem per millorar el finançament dels nostres municipis. Sota el principi d’equitat i equilibri territorial invertim recursos perquè les persones que hi conviuen, hi arrelin i puguin desenvolupar-hi els seus projectes de vida. Hi ha un àmbit, però, que també és clau per al futur i l’arrelament als pobles i ciutats de les nostres comarques i aquest és l’educació; una educació de qualitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i també la cohesió social. L’educació, entesa com a ecosistema, va més enllà de les escoles i instituts; també està conformada per famílies i entitats socials, culturals i esportives, amb les quals hem de treballar col·laborativament per construir i oferir una educació i un lleure de qualitat accessibles a tots els infants i joves. Sota aquesta mirada, l’abril de 2024, el ple de la Diputació de Lleida va aprovar adherir-se a l’Aliança Educació 360, una iniciativa que busca garantir que tots els infants i joves tinguin accés a oportunitats educatives més enllà del temps lectiu i l’espai de l’escola o l’institut, i de la qual formen part les quatre diputacions del país i diversos ajuntaments de les nostres comarques. Molts dels nostres municipis i ciutats fa anys que treballen amb aquesta perspectiva a través dels seus Plans Educatius Entorn, d’adhesions a l’Aliança Educació 360 i del seu acompanyament per desenvolupar polítiques educatives equitatives, com a ciutats educadores i ciutats amigues de la infància o amb altres iniciatives col·laboratives dins de la xarxa educativa del seu municipi. Malgrat que la Diputació de Lleida no és competent en matèria d’educació, exercim la nostra responsabilitat perquè creiem que és un element fonamental per garantir l’arrelament als municipis i per oferir ser la terra d’oportunitats que volem. Per això hem iniciat aquest camí amb un full de ruta ben clar. En primer lloc, durant el mes de novembre vam passar una enquesta a tots els ajuntaments de les terres de Lleida, Pirineu i Aran per fer una diagnosi de la situació en què es troben els nostres municipis. Dues terceres parts dels ajuntaments que van respondre manifesten que tenen programes educatius fora de l’horari lectiu (extraescolars, casals, caus...) i, també, la mateixa proporció creu important o molt important que les polítiques municipals es facin càrrec de les oportunitats educatives més enllà de l’escola. Tots els ajuntaments enquestats coincideixen que la principal dificultat amb què s’enfronten per oferir aquesta oferta d’activitats són els insuficients recursos econòmics amb què compten, seguits de la manca de recursos humans i la manca d’oferta d’activitats i/o entitats al municipi que puguin dur-les a terme.En segon lloc, al desembre vam celebrar a la Diputació una jornada perquè tots els ajuntaments poguessin conèixer exemples d’experiències a diferents pobles de les nostres comarques al voltant de l’Educació 360. Van concloure que implicar diferents agents locals, millorar la coordinació dins del municipi o disposar d’un catàleg d’activitats pot ajudar a aconseguir que allò que ja s’està fent pugui arribar a més infants i joves, sense oblidar que els recursos també són necessaris. Per a aquest 2025, des de la Diputació de Lleida, esmerçarem recursos en formacions per a tècniques i tècnics municipals sobre polítiques i programes locals.Deia John Ruskin que “educar un infant no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer d’ell algú que no existia”. Des de la Diputació de Lleida treballarem per garantir el dret a l’educació en condicions d’igualtat d’oportunitats a tots els racons de les nostres comarques, perquè estem convençuts que abordant els desafiaments del present garantirem una societat més justa, equitativa i igualitària en el futur.