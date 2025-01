Beneficis del talent

Creat: Actualitzat:

Avui dia, el compromís més gran per exercir el lideratge és el d’adquirir coneixements que ens permetin detectar, basar, impulsar, posar a prova i incentivar el talent dels nostres col·laboradors i per descomptat també el nostre.Per a això hem de comptar amb metodologies que ens permetin identificar el talent actual i el desitjat, per poder definir l’itinerari adequat per assolir-lo.Sembla senzill, però no ho és. El talent per si mateix és una magnitud intangible, que requereix desagregar-se en unitats més petites que es puguin identificar i avaluar. A més, s’ha d’associar amb l’òptim acompliment del rol o funció dins de l’organització per assolir els objectius, la productivitat o els resultats esperats.La solució és implementar un sistema de Gestió del Talent per Competències (GTC). Aquestes ens permeten determinar les característiques específiques que guien la conducta de cada persona en l’acompliment de la seua funció, que, a igual formació, diferencia els resultats entre aquestes.Existeixen nombrosos estudis que demostren la correlació positiva entre implementar GTC i multiplicar els resultats empresarials. A més, les competències es poden mesurar utilitzant instruments d’avaluació validats científicament, és a dir, que garanteixen que en efecte s’estan avaluant correctament aquestes competències.Però, atenció, no caiguem en l’error d’implementar sistemes d’avaluació de competències que no ens certifiquin el seu origen i validesa, ja que si no ho fem, l’avaluació no aportaria resultats fiables, per la qual cosa les nostres decisions partint d’aquests podrien ser totalment equivocades.Per avançar en la implementació del sistema GTC, haurem de contemplar en la definició de cada funció les competències per a un òptim acompliment, els valors necessaris per al seu encaix amb la cultura corporativa i els objectius o productivitat a assolir, i envers tot això planificar adequadament les avaluacions d’acompliment, a partir de les quals podrem prendre múltiples decisions.Implementar un sistema GTC ens aportarà considerables beneficis tant a l’empresa com als empleats i empleades, ja que impactarà directament en la millora del rendiment i productivitat, a proporcionar una retroalimentació estructurada que permet als treballadors entendre què estan fent bé i en quines àrees han de millorar. Saber el que s’espera d’ells i comptar amb un pla per millorar-ne el rendiment laboral pot generar un augment considerable en la seua productivitat individual i, pel seu efecte multiplicador, en el general de l’empresa. A més, a conseqüència de la seua avaluació, s’identifiquen clarament les necessitats individuals de formació (adaptades a les característiques de cada funció) i no generalistes amb formacions transversals i iguals per a tothom, que no condueixen a resultats a mitjà i llarg termini. Com veiem, són molts els beneficis. Ja que, a més, el sistema GTC afavoreix la comunicació interna per discutir sobre el treball portat a terme i les oportunitats futures, la qual cosa fomenta l’alineació del personal amb els objectius empresarials. Aconsegueix incrementar la retenció del talent, a proporcionar una retroalimentació constructiva, fet que augmenta la satisfacció laboral, reduint la seua rotació i, finalment, serveix de base per a decisions salarials i de promocions, que es basen en dades objectives que a més són conegudes pel personal, la qual cosa elimina tota mena de discrepàncies.El talent corporatiu és l’actiu més gran d’una organització, no dubteu a invertir-hi adequadament.