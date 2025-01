La nova llei d’eficiència del servei públic de justícia i els MASC obligatoris

Creat: Actualitzat:

La Llei Orgànica 1/2025, del 2 de gener, de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia aprovada el 19 de desembre del 2024 entrarà en vigor el 3 d’abril que ve. L’objecte de la reforma, segons l’exposició de motius, és la modernització del sistema judicial per fer-lo més accessible i eficient. Així, intenta reduir la càrrega de treball dels jutjats fomentant l’ús dels Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC), que tenen com a finalitat última reduir el nombre de litigis i el col·lapse judicial actual. Tots aquests són processos i tècniques que intenten promoure un acord i evitar un futur litigi. La reforma consisteix fonamentalment que fins ara els MASC eren voluntaris, però després de la seua entrada en vigor passen a ser obligatoris en general en matèria civil, mercantil i laboral. Ara bé, queden exclosos els conflictes relatius a filiació, paternitat, estat civil i similars així com els de protecció de drets fonamentals. També aquells de matèria penal, mercantil i laboral en els quals una de les parts sigui una entitat pública. A la pàgina web de l’Administració de Justícia s’estableixen entre aquests mètodes (MASC) els següents: mediació, conciliació, negociació, dret col·laboratiu, oferta vinculant confidencial i opinió de persona experta independent. La novetat de la nova llei és, per tant, l’obligatorietat que amb caràcter previ a la interposició de la demanda s’hagi acudit als mètodes MASC en la jurisdicció civil, mercantil i social, de manera que s’haurà d’acreditar en el procés judicial posterior que s’ha intentat solucionar el conflicte extrajudicialment. En cas que s’hagués optat per la mediació, s’haurà d’adjuntar un certificat acreditatiu d’això al costat de la demanda. Es tracta d’un nou pressupost de procedibilitat perquè posteriorment s’admeti la demanda. Popularment es parla de la mediació, però les parts també compliran aquest requisit de procedibilitat si han recorregut a qualsevol altre mètode MASC (negociació entre les parts, conciliació, etc.). Vista la situació actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.