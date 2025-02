Més inversió en neteja

Creat: Actualitzat:

Tots volem una Lleida més neta. Una ciutat on passejar sigui agradable, on els carrers i les places estiguin ben cuidats, on ens sentim orgullosos de l’espai que compartim. Sabem que la neteja és una de les preocupacions principals dels lleidatans i lleidatanes, i també una de les principals assignatures pendents, i per això des del govern municipal hem treballat per donar-hi resposta amb una millora important del servei: el pròxim 28 de febrer passarà per ple el nou contracte del servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries, que marcarà un abans i un després per a la nostra ciutat.

Amb una inversió total de 262 milions d’euros en deu anys, un 75% més que l’actual, aquest contracte, que previsiblement entrarà en vigor l’1 de gener de 2026, ens permetrà millorar significativament la neteja dels nostres carrers i espais públics, fent de Lleida una ciutat més agradable per a tothom.

Aquest salt qualitatiu es traduirà en una millora palpable en el dia a dia de la ciutadania, amb més persones treballant per la neteja, més maquinària, més tecnologia i més hores dedicades a mantenir la ciutat com es mereix. Incorporarem 40 nous treballadors i renovarem la flota de vehicles, que passarà de 26 a 66. Això ens permetrà augmentar considerablement la neteja a tots els barris i zones de Lleida per garantir una ciutat més neta a tot arreu.

A més, sabem que els caps de setmana i festius són moments en què la ciutat es ressent més. Per això, el nou contracte, ens permetrà ampliar els horaris i els serveis de neteja en caps de setmana i festius perquè la neteja sigui constant i diària. Una altra gran novetat serà la creació de tres equips d’acció immediata per resoldre incidències a la via pública amb més rapidesa, així com un nou servei per eliminar les herbes dels espais públics. Reforcem el servei i treballem perquè Lleida estigui neta cada dia de la setmana, millorant encara més el manteniment de la ciutat.

Vull aprofitar per donar les gràcies als tècnics de la nostra regidoria, que amb la seva feina i amb molt esforç han fet possible que aquest contracte pugui veure la llum. És un luxe per a mi, com a regidora d’Agenda Urbana, poder treballar amb un equip així de compromès i valent, que ha fet una feina excel·lent per transformar la neteja de Lleida en un servei eficient i a l’altura del que la ciutat mereix.

Des del govern municipal del PSC-Units tenim un objectiu clar: fer de Lleida una ciutat més neta, més bonica i més agradable per a tothom. Aquest nou contracte de neteja és un pas decisiu en aquesta direcció, però mantenir Lleida neta és una responsabilitat compartida. La ciutat és de totes i tots, i la vostra col·laboració és fonamental. Respectar els espais públics, fer servir correctament els contenidors de residus i les papereres i tenir cura del nostre entorn ens ajudarà a aconseguir la ciutat que volem: més neta, més agradable i més acollidora. Fem de Lleida una ciutat per sentir-nos orgullosos!