És de justícia reconèixer que l’actual govern de la Generalitat està aplicant mesures que milloren el dia a dia dels ajuntaments i, per correspondència, milloren també el servei que els ajuntaments donen a la ciutadania.

Amb un inici de legislatura marcat per la recuperació del PUOSC, doblant les quantitats i simplificant la convocatòria, ara s’hi suma un tema molt important per al món local com ho és la simplificació i replantejament dels contractes menors en el que fa referència a pagaments de menys de 5.000 € i a la possible periodicitat o recurrència durant l’any. L’any 2023 des de la Plataforma Municipalista Ara Pacte Local vam presentar una proposta en forma de moció per tractar el tema dels contractes menors successius o recurrents. Ho vam fer amb la col·laboració del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida (CSITAL) i vam elevar la proposta als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya perquè fos assumida per ells, buscant que fos inclosa a la Llei d’Acompanyament al Pressupost 2023. Vam establir inclús un grup de treball, un canal de comunicació amb ERC i PSC per treballar la proposta amb el govern. Malauradament no va haver-hi pressupost, es van avançar les eleccions i la proposta va decaure. Arriba un nou govern del PSC amb una vocació municipalista manifesta i es comença a parlar obertament des de molts fronts de la necessitat de la reforma de l’administració i de l’articulació de grups d’experts (CETRA) per analitzar com fer-ho i per ser proactius en mesures quirúrgiques que ajudin a canviar les coses i a aplicar sentit comú en una lasanya normativa que fa impossible el principi d’eficiència que ha de prevaldre en l’administració pública. Fruit d’aquest treball i que des d’Ara Pacte Local vam fer arribar la nostra proposta al govern, ara, aquest mes de març s’ha publicat el Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública.

La contractació en el món local és una de les qüestions que més ocupen i preocupen els ens locals i afecta de manera transversal tots els departaments i professionals de l’administració. Trobar una solució en els contractes menors successius facilitaria la gestió interna dels ajuntaments i, alhora, permetrà protegir els proveïdors locals.

En l’article 4 d’aquest decret s’aborda i es millora la nostra proposta i es reconeix i es permet la periodicitat i recurrència en els contractes d’obres, serveis i subministraments de valor estimat igual o inferior a 5.000 € sempre que el valor estimat en conjunt dels diversos contractes no excedeixi en una mateixa anualitat el límit màxim per a la contractació menor (15.000 € en serveis i subministraments, i 40.000 € en obres). Aquesta modificació és molt important perquè, d’una banda, agilitza la burocràcia interna dels ajuntaments i, de l’altra, perquè protegeix i ajuda els proveïdors locals i de quilòmetre zero. A més, millora el servei a la ciutadania, guanyant capacitat de reacció i agilitat executiva. Un govern que governa, escolta i aporta solucions. Política “útil” al servei de la ciutadania. Des d’Ara Pacte Local aplaudim la mesura i agraïm que se’ns respecti i faci cas malgrat no tenir representació parlamentària. Es pot fer política sent extraparlamentari? Sí.

Estem preparant noves propostes per millorar el servei a la ciutadania, reformant l’administració i recuperant des de la política les regnes de la governança.