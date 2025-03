Resposta a l’article de l’escola bressol

Creat: Actualitzat:

En resposta a l’article publicat el dia 22 de març al seu diari (pàgina 11) titulat “Queixes de famílies d’una bressol per una colònia de gats ...”, voldria manifestar, com a president d’ADGAT (Associació d’Alimentadors per la Dignitat del Gat Comunitari de Lleida), els següents aclariments. En primer lloc, l’article 38.1 de la Llei de protecció i benestar animal regula el control poblacional dels gats comunitaris, amb la finalitat de reduir progressivament la seva població, mantenint, però, la seva protecció com a animals de companyia. Per desenvolupar aquesta finalitat, l’article 39.1. a) preveu la possibilitat que els ajuntaments col·laborin amb entitats de gestió de colònies felines degudament acreditades per a la implantació i desenvolupament dels programes de gestió d’aquestes colònies.

A l’empara d’aquestes previsions, ADGAT col·labora amb l’ajuntament en la gestió de la colònia felina, objecte de l’article publicat el dia 22 de març. En segon lloc, un dels principis de la nostra associació és el respecte envers tothom. Per això, els nostres associats duen a terme tasques d’alimentació a colònies felines, a l’empara de la Llei de protecció i benestar animal, orientats per aquest respecte. Malauradament, hem de dir que no sempre rebem un tracte respectuós per part de terceres persones que no entenen la importància i necessitat de la nostra feina. Així, sovint som víctimes d’amenaces i insults per dur a terme la nostra tasca, sense entendre que estem prestant un servei a la comunitat, previst legalment.

En tercer lloc, des de fa dos mesos, i d’acord amb l’ajuntament, membres de la nostra associació, acreditats com alimentadors, alimenten la colònia objecte de l’article en una zona allunyada de l’escola bressol, situada a més de 140 metres. Tanmateix, la persona que apareix a la fotografia que il·lustra l’article no pertany a la nostra associació.

En quart lloc, la nostra associació va presentar unes al·legacions a l’aprovació inicial dels pressupostos de la Paeria per reclamar la inclusió en el pressupost d’una partida per controlar les colònies de gats a Lleida, donant compliment a l’obligació legal de l’ajuntament de fer aquest control. L’aprovació de la nostra al·legació hauria estat una passa molt important per millorar substancialment el control de les colònies comunitàries a la nostra ciutat, mirant de donar compliment a la protecció que la llei dona als gats comunitaris, com a animals de companyia, i garantint la correcta convivència d’aquestes colònies amb les persones i, en el cas que ens ocupa, amb les activitats que s’hi fan en diversos equipaments públics. Malauradament, l’al·legació va ser rebutjada amb el vot contrari dels grups municipals de Junts i PSC, l’abstenció de Partit Popular i Vox i el vot favorable d’ERC i El Comú de Lleida.

En cinquè lloc, informacions com la que comento, sense contrastar i obviant l’empara legal de les actuacions dels nostres alimentadors, no ens ajuden a dur a terme la nostra tasca, indispensable per donar compliment a les obligacions que imposa la Llei a l’ajuntament en matèria de gestió i protecció de les colònies comunitàries.

Tanmateix, des de la nostra associació continuarem treballant, en col·laboració amb l’ajuntament de Lleida, per millorar la gestió de la colònia felina en qüestió i altres de la ciutat, reconeixent la insuficiència de mitjans econòmics municipals per fer-ho, la qual cosa ens obliga a assumir personalment les despeses que s’hi generen.