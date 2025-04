Dret a la mobilitat

Creat: Actualitzat:

La setmana passada, al Parlament, va tenir lloc un Ple monogràfic sobre el “servei” de Rodalies i Mitjana Distància a Catalunya, un servei que fa vergonya i que es pot qualificar d’indecent. Un servei públic bàsic i essencial per a tota la ciutadania, que hauria de facilitar la vida de les persones, equilibrar el territori i permetre decisions vitals com on viure, treballar, gaudir de la cultura i altres opcions de vida. I que any rere any ha anat empitjorant a causa de les desinversions dels diferents governs de l’Estat espanyol: 4.000 milions d’euros pressupostats i no invertits en els darrers 9 anys. El caos ferroviari a Catalunya és un problema crònic que afecta milers de persones cada dia i evidencia el fracàs de la gestió centralitzada d’infraestructures.

Amb tots els antecedents acumulats, accentuats pel caos de les darreres setmanes, i basant-nos en els acords en què Esquerra Republicana fa mesos que treballa, les propostes que hem presentat i han estat aprovades es poden resumir en:

· Demanar la dimissió dels responsables de Renfe i Adif, i la reprovació de la consellera Paneque, que s’entesta a fer de para-xocs de la nefasta gestió del servei públic ferroviari, en lloc de defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya.

· Accelerar el traspàs integral de Rodalies al nostre país.

· Acabar amb l’opacitat de Renfe, conèixer recursos i actius, publicar informes mensuals d’incidències i retards, i facilitar informació als usuaris de manera pràctica i en temps real.

· Recollir i donar resposta a totes les reclamacions de les plataformes i entitats d’usuaris del transport públic.

Pel que fa a aquest darrer punt, i com a diputada de Lleida, cal destacar les reivindicacions més rellevants del nostre territori, treballades amb gran consens entre institucions lleidatanes i agents socials i econòmics, a partir de l’estudi de CCOO: Rodalies de Lleida. Xarxa Catalana d’Alta Velocitat CATAV. Un informe que constata que l’Avant és l’únic servei mínimament digne entre Lleida i Barcelona, ja que l’RL4 triga més de tres hores per recórrer 130 km, amb transbordament a Terrassa, allargant el trajecte fins a 4 hores. Això fa que la gent de Lleida estiguem abocats a agafar l’Avant (si trobem bitllet…) o el cotxe particular (qui pugui…). A més, l’informe detalla el desplegament d’una xarxa de Rodalies de Lleida per garantir la connectivitat entre comarques i amb Barcelona.

Pel que fa al servei de Mitjana Distància, l’informe ofereix solucions reals i immediates amb trens ja existents, amb un cost mínim, per reduir el dèficit comparatiu amb altres regions. Per exemple, Toledo, amb 86.000 habitants, disposa de 190 trens setmanals entre Toledo i Madrid amb 45.030 places/setmana; Lleida, amb gairebé 145.000 habitants, només en té 101 per al trajecte Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona, amb 16.240 places/setmana. Si s’apliquessin les mesures proposades per CCOO, podríem disposar de 44.912 places setmanals, gairebé el triple. Aquesta millora permetria, com diu la Plataforma d’Usuaris d’Avant, eliminar “l’estrès constant” pel missatge de “tren complet”, que dificulta la planificació dels viatges i complica la vida de les persones.

La consellera Paneque no pot limitar-se a demanar disculpes i paciència a totes les persones que depenen del transport públic. Aquest és un dret: el dret a la mobilitat. Hi ha actuacions de millora de molts tipus, algunes aplicables de manera immediata. Per tant, menys excuses i més solucions, amb l’objectiu clar del traspàs integral del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya per deixar enrere el model centralitzat i fallit de Renfe i construir, des del territori, un sistema de mobilitat digne, segur i a l’altura de la ciutadania del país.