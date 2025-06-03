Defensem el català aquí i arreu
Diputada d’ERC al Parlament de Catalunya
Una llengua ha de tenir un estat propi o propici per poder mantenir una salut de ferro i sobreviure. En el cas de la llengua catalana, no és que no tingui un estat propi (i per això també volem la independència del nostre país i totes les eines d’un estat), ni que no tingui un estat propici, sinó que el que tenim és un estat, l’espanyol, que treballa per terra mar i aire en contra de la llengua catalana, malgrat que la mateixa Constitució i l’Estatut d’Autonomia la reconegui com a oficial. Ho veiem amb les amenaces i ingerències judicials al model d’escola catalana, amb el menyspreu constant de la caverna i amb les hostilitats polítiques d’aquells que volen fer de la llengua catalana una eina de confrontació, en lloc de font de riquesa, com el que és.
L’últim i més recent episodi ha estat la croada del PP contra el reconeixement oficial del català a Europa, unes maniobres sense cap mena de vergonya que no s’entenen si no són per l’obsessió contra tot allò que destil·la catalanisme. Haurien d’explicar molt bé els dirigents populars del nostre país i les nostres terres com justifiquen aquesta catalanofòbia.
Davant d’aquesta ofensiva i de la situació de feblesa de la llengua catalana (tal com indica l’última enquesta d’usos lingüístics, en la qual es recull que només el 32% dels ciutadans de Catalunya usen la llengua catalana de forma habitual) cal una acció de primer ordre, una resposta de país.
En aquest sentit, la recent signatura del Pacte Nacional per la Llengua és una molt bona notícia, perquè esdevé una eina de país que ens marca el full de ruta per impulsar el català i garantir-ne l’ús social, en un moment clau. El pacte, que compta amb mesures concretes, recursos econòmics i mecanismes de fiscalització, i que va ser impulsat l’anterior legislatura amb Govern del President Pere Aragonès i ha seguit els treballs en l’actual mandat, culmina ara amb la unió de les principals entitats en defensa de la llengua catalana, com Òmnium i Plataforma per la llengua, l’IEC, sindicats, patronals, el teixit cultural, partits i Govern. Sobten algunes absències, com la de Junts, que només s’entenen des de la mirada curta, tàctica i partidista davant d’aquesta oportunitat de país per guanyar la batalla del català. Evidentment es poden tenir discrepàncies polítiques i es pot sempre voler més, però això no hauria de ser excusa per no sumar a favor del català.
Més aviat al contrari, només enfortirem el català i n’assegurarem el rol com a llengua de referència del país si, a més de les mesures que pugui impulsar l’administració, totes i tots remem en la mateixa direcció. Els principals reptes del català són augmentar-ne el nombre de parlants habituals i fer-lo més present en l’àmbit digital i audiovisual. L’horitzó és que a Catalunya es pugui viure plenament en català. I per això, cal universalitzar-ne l’accés i garantir l’aprenentatge de la llengua a les persones adultes mentre seguim defensant el model d’escola catalana, amb la immersió lingüística com a pilar, perquè la llengua catalana és el principal instrument de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.
Sabem que l’ofensiva de l’espanyolisme no pararà, està pendent d’arribar la sentència sobre el model d’escola catalana i el 25% de castellà, i caldrà novament conjurar-nos col·lectivament des del compromís i el consens. El català es mereix unitat i determinació. Nosaltres, a Esquerra Republicana, ho tenim clar. I malgrat la situació delicada i el context preocupant, estem convençudes que hi ha partida per jugar i per guanyar. Ens mou l’esperança de la resiliència i la persistència. I de la mateixa manera que mai hem abandonat la defensa de la llengua, aquí i arreu, ara més que mai, hi dipositem tot el compromís i la màxima ambició, perquè ens hi va la cohesió i la pervivència de la nació.