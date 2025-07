Ja han passat 75 anys

Creat: Actualitzat:

FINS AL 1964, quan Espanya va conquerir la seua primera Eurocopa davant de l’URSS amb el gol de Marcelino, els escassos moments d’èxtasi de l’afició es limitaven a rampells de fúria i testosterona sota aquell altre crit icònic: “¡A mí Sabino el pelotón, que los arrollo!”. Tanmateix, hi va haver un altre instant en què el país sencer es va sentir orgullós dels seus. Es van complir ahir 75 anys, sí 75, d’aquell 2 de juliol del 1950, en què a quarts de final del Mundial amb seu al Brasil el combinat espanyol va vèncer per 1-0 la totpoderosa Anglaterra amb un gol de Telmo Zarraonaindia, Zarra. Que bé pronunciava el cognom el mestre Matías Prats! Espanya va passar a semifinals (acabaria quarta) i la premsa de llavors va titular allò de: “Espanya derrota la pérfida Albión”. I per fer justícia es pot dir que els altres deu van ser Ramallets, Parra, Josep Gonzalvo, Alonso, Igoa, Puchades, Mariano Gonzalvo, Panizo, Gaínza i Basora.