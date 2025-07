Desencant amb Nico

Creat: Actualitzat:

HA TORNAT A PASSAR. Semblava impossible però ha tornat a succeir. El Barça ha tornat a fer el paperot, i per segon estiu consecutiu, amb Nico Williams. Després d’anunciar el seu fitxatge a tota orquestra, el petit dels Williams es queda de nou a San Mamés. Això sí, sent el més ben pagat de tota la història del club. A Joan Laporta, aquesta vegada, el conill se li ha quedat al barret de copa. Té aquest defecte. S’envalenteix, se li escalfa la boca i deixa anar el que no hauria de fer, com a bon català que és. Ja saben, allò del blat, al sac i ben lligat. Ho deixa anar alegrement i els mitjans, com si no hi hagués un demà, es llancen a especular, sense xarxa, de com jugarà el nou Barça, si Flick haurà de modificar sistemes amb el nouvingut i qui es quedarà en la suplència o haurà d’anar-se’n. I tot al no poder garantir, no ja el fitxatge en si, sinó la inscripció davant de la Lliga de Tebas. És un déjà-vu que fa pena, la veritat.