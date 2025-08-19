Big data i meteorologia
Ceo de la família digital
La roba que ens posem abans de sortir de casa, decidir si agafem o no el paraigua, saber si una al·lèrgia al pol·len ens afectarà o si farem esport demà a la tarda a l’aire lliure, són decisions personals en les quals el clima és present, per la qual cosa els canvis del temps afecten la nostra manera d’organitzar-nos la vida.
Les empreses també tenen en compte el clima a l’hora de prendre decisions, des dels models climàtics que les companyies aèries utilitzen per evitar turbulències durant els vols, al rendiment dels parcs eòlics en funció del vent previst o decidir quin és el moment idoni per sembrar el blat en una zona de secà, fins a les alertes que poden llançar les companyies d’assegurances als assegurats que viatgen cap a una zona amb previsió de granís.
Per tant, el clima té una presència constant en la nostra vida diària, com es pot observar del fet que la majoria de les converses les comencem parlant del temps, i que a més moltes de les decisions que prenem en el nostre dia a dia depenen de la previsió del temps.
De fet, els experts assenyalen que, segons algunes estimacions, fins a una tercera part de l’economia dels EUA depèn o està relacionada amb la meteorologia. En aquest context és interessant analitzar el cas The Weather Channel (TWC), canal de televisió per cable dedicat les 24 hores del dia a parlar del temps, que va ser llançat als EUA el mes de maig del 1982 i que el 2015 va ser adquirit per IBM, sent per tant un exemple exitós de transformació digital d’una organització convertida ara en data driven –empresa centrada en les dades–. El seu model inicial d’ingressos era la publicitat i les subscripcions, però al cap d’un temps es va reinventar i s’ha convertit en el que és ara, una enorme potència digital.
TWC tracta una muntanya de dades en les seues operacions diàries i ha tingut l’habilitat de convertir la informació del temps en un actiu estratègic, ja que ha trobat un gran negoci en les dades, perquè ha sabut transformar-se digitalment, evolucionant d’un model de predicció del temps a un altre de predicció sobre quan els consumidors compraran un determinat producte o servei.
Malgrat que la informació sobre el temps és gratis, TWC ha creat un model de plataforma amb què ven serveis a empreses que tenen productes o serveis que són sensibles al clima.
TWC ha aconseguit adaptar-se a les noves circumstàncies tan ràpidament com ho fem les persones davant els canvis al clima, des d’una organització que produïa informació a una altra que la monetitza, que ajuda al fet que les persones i les organitzacions prenguin millors decisions en funció del clima.