L’ordenança que no ordenarà res
Cap de l’Oposició a la Paeria
A partir del setembre, el govern del PSC de la Paeria parlarà, i molt, sobre la modificació de l’ordenança del civisme i sobre el Pacte del Civisme. Ara bé, vull avançar unes reflexions.
Ara, superat l’equador del mandat, el govern descobreix que l’ordenança de civisme està antiquada. Quina revelació, oi? Com si la ciutat no hagués reclamat fa temps una acció real davant l’incivisme que omple places i carrers. Però tranquils, que a partir del setembre ens prometran una “nova proposta de reforma”, adaptada a aquestes “noves realitats” que fa anys que perjudiquen veïns, comerciants i entitats. Mentrestant, a peu de carrer, Lleida pateix. L’incivisme no és una sensació, és una evidència: botellots, espais públics bruts, actes vandàlics, soroll, conflictes constants i una sensació d’impunitat que només pot acabar en una cosa: desesperança. I és que, mentre l’equip de govern es perd en debats tècnics i revisions jurídiques per agradar al seu electorat, els lleidatans pateixen una ciutat que es degrada cada dia.
D’ençà que va començar el mandat, des del PP Lleida hem denunciat reiteradament aquesta situació. Hem fet sentir la veu dels barris, dels qui paguen impostos i esperen, com a mínim, poder dormir tranquils a casa seva o caminar pel carrer sense por.
Ens parlaran de transformacions socials, econòmiques i urbanístiques per justificar la seva inacció, però el problema no és el context, sinó la manca de capacitat per fer complir les normes. Lleida no necessita paraules boniques ni fórmules impracticables, sinó una ordenança útil, aplicada i efectiva.
Des del PP Lleida no acceptarem una reforma que acabi penalitzant qui ja compleix i deixi impunes els incomplidors habituals. No avalarem una ordenança electoralista que només serveixi per dissimular el fracàs del mandat.
El nostre objectiu és clar: Lleida necessita unes ordenances rigoroses i actualitzades. El PSC haurà de decidir si, un cop més, es posiciona a favor de les polítiques del bonisme que ens han conduït fins aquí o, si pel contrari, fa costat als veïns que pateixen l’incivisme, com exigim des del PP Lleida.
La ciutadania està farta de normatives que no s’apliquen, d’inspeccions que no arriben i de sancions que no es cobren mai. Volem una ordenança amb aplicació real, amb recursos per fer-la efectiva i amb un criteri clar: el respecte als veïns que volen viure tranquils.
Per això, tenim clar quin ha de ser el full de ruta: tolerància zero amb els reincidents, amb un sistema d’infraccions progressiu i implacable; més agents cívics i patrullatge policial de proximitat, amb presència efectiva al carrer per actuar, informar i sancionar in situ; multes reals i dissuasives, que afectin econòmicament els qui embruten, molesten o fan soroll, i, si no poden pagar, treballs en benefici de la comunitat. També cal publicar anualment dades clares sobre sancions i zones conflictives; crear un canal ciutadà amb resposta ràpida a les denúncies; impulsar un pla de recuperació de l’espai públic amb actuacions urgents a les zones degradades, i promoure campanyes de sensibilització reals, que vagin més enllà dels cartells, treballant des de les escoles, entitats i barris per recuperar la cultura del respecte i la corresponsabilitat.
Lleida no es mereix una ordenança feta per quedar bé, sinó una ordenança que resolgui problemes. No volem més paraules: volem solucions! El PSC ha tingut temps i recursos per actuar, i no ho ha fet. Ara, quan ja no poden amagar el problema, volen fer veure que es posen les piles. Arriben tard, i ho saben. Des del PP Lleida no ens conformarem amb pedaços ni maquillatges. Estudiarem la proposta, sí, hem fet i seguirem fent propostes, sí. Però ho farem amb l’objectiu de transformar-la en una eina útil. Perquè, en una ciutat com la nostra, ningú hauria de viure amb por. Ningú hauria d’acceptar l’incivisme com a normalitat. I qui governa no pot continuar venent fum mentre la realitat crema.
El PSC haurà de pactar amb el bonisme de sempre o amb els qui defensem una Lleida d’ordre i seny.