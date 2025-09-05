Fem de Lleida una gran ciutat universitària
President del Consell Social de la Universitat de Lleida
Molts ignoren que la Universitat de Lleida és una de les més antigues d’Europa, enguany celebrem el 725 aniversari. Fundada l’any 1300, va ser un referent cultural i acadèmic durant l’Edat Mitjana i va tenir un paper fonamental en la formació intel·lectual de l’època. Ara, Lleida té una oportunitat extraordinària per continuar fent de la seva universitat un motor de progrés i de futur.
Després de vuit anys de treball al Consell Social de la UdL, puc afirmar amb coneixement de causa que potenciar Lleida com a ciutat universitària és una aposta estratègica clau per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat i del seu entorn. El Consell Social, que té com a missió representar els interessos de la societat davant la universitat, impulsa fermament aquesta visió.
Una ciutat universitària és molt més que una ciutat amb universitat. És un espai viu on el coneixement, la recerca, la innovació, la cultura i la joventut esdevenen motors de transformació. És un lloc que atrau talent, genera activitat econòmica i promou una identitat oberta, dinàmica i cosmopolita.
La presència de la UdL a Lleida és ja avui un factor clau: dona feina anualment a més de 1.200 persones de manera directa i a unes 700 més de manera indirecta. Més d’11.000 estudiants cursen actualment graus i postgraus a la universitat, i una gran part d’aquests provenen d’altres punts de Catalunya, de l’Estat i de l’estranger. El seu impacte es nota arreu: al sector de l’habitatge, a l’hostaleria, al comerç, als serveis i a la vida cultural i social de la ciutat.
Segons l’estudi “El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa”, cada euro invertit a la UdL genera un retorn de tres euros per a l’economia local. Això demostra de forma inequívoca que invertir en universitat és invertir en progrés per a tothom.
A més, Lleida compta amb avantatges que la fan especialment atractiva per als estudiants: una dimensió humana, serveis de qualitat, una oferta cultural i d’oci creixent, i un cost de vida més assequible que el de les grans ciutats. La seva ubicació també és estratègica: gràcies a l’alta velocitat, està a poc més d’una hora de Barcelona i de Madrid, i a prop del Pirineu i de la costa mediterrània.
Per tot això, potenciar Lleida com a ciutat universitària és una aposta segura. La Paeria i la Universitat ja han fet un pas endavant creant una comissió bilateral per impulsar un grup de treball específic i definir una agenda de treball comuna.
Aquesta comissió, liderada per l’Ajuntament i amb la participació del Consell Social i del Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica, té l’encàrrec de dissenyar accions concretes que facin de Lleida un pol d’atracció universitària.
Caldrà actuar en diversos àmbits: millora dels serveis per als estudiants, promoció de la ciutat com a destinació universitària, ampliació de l’oferta d’habitatge assequible, reforç del vincle entre universitat i ciutat, i una aposta decidida per la cultura i l’emprenedoria jove.
Convidem tots els agents socials, econòmics i institucionals a sumar-se a aquest projecte de futur. Lleida té tots els ingredients per consolidar-se com una ciutat universitària de referència. Aprofitem aquesta oportunitat. La ciutat, la universitat i la societat sencera hi sortirem guanyant.