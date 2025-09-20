Condemna a una agressió
És un fet alarmant i indignant l’agressió soferta per un mestre de l’Escola Pública Àngel Guimerà de Balaguer. Un fet que no només ens ha trasbalsat a totes les direccions i comunitat educativa, sinó que ha posat en evidència una problemàtica més gran dins del nostre sistema educatiu.
El passat dilluns, mentre es realitzava una reunió de mediació, un mestre d’aquesta escola va ser agredit pel pare d’un alumne. Aquesta agressió no és un fet aïllat, perquè cada vegada més tot el professorat i les direccions, com a responsables dels centres, patim més agressions, sobretot verbals, pel fet de fer la nostra feina.
Una societat descontenta que en lloc de recolzar els professionals de l’educació, ens culpa de moltes mancances. Per això, les direccions de l’ADSLL volem expressar el nostre suport total i incondicional al mestre agredit i a la seva família, i estendre la nostra solidaritat a tots els companys i companyes de l’Escola Àngel Guimerà. La seva tasca és fonamental per a la formació de futures generacions i mereixen tot el respecte i la protecció que els corresponen.
Aquesta agressió posa de manifest una altra realitat que no podem ignorar: la manca de recursos i de professionals per fer front a situacions de conflicte dins de les aules. El professorat no pot ser el responsable de gestionar aquestes situacions. És imprescindible incorporar professionals, com els educadors i educadores socials als equips docents. Aquest col·lectiu de professionals fomenta una cultura de resolució pacífica de conflictes i pot treballar amb l’alumnat i amb les famílies en la prevenció de comportaments agressius des de les arrels.
Per aquest motiu, exigim que es destinin els recursos necessaris per a la incorporació d’aquesta figura clau a tots els centres educatius, especialment a aquells amb més necessitats i on els conflictes són més freqüents.
No podem permetre que la violència es normalitzi a les aules. La feina del professorat ha de ser valorada i protegida, no només amb paraules, sinó amb fets. Els mestres i les mestres, com a figures d’autoritat i formadores de futurs ciutadans, mereixem poder desenvolupar la nostra tasca en un ambient de seguretat i respecte.