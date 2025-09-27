Adeu al guissonenc Ignasi Ribera Roqué
PERIODISTA
Ahir va morir a Guissona als 67 anys Ignasi Ribera Roqué, veí de Guissona, originari d’Agramunt. Des de feia uns dos anys patia una malaltia terminal i va ser un exemple de persona oberta a ajudar compartint la seua experiència, bé mitjançant conferències, bé visitant altres veïns que patien la mateixa malaltia. Una de les seues frases habituals era: “He tingut temps d’acomiadar-me de tothom.” Tanmateix va continuar treballant fins a l’últim dia en una infinitat de projectes culturals i esportius de la població.
Ignasi Ribera va ser fundador fa quaranta anys del Centre Excursionista Guissonenc, entitat que avui manté 800 socis. Fa 25 anys, amb Miquel Puig, va fundar la Marxa dels Castells de la Segarra.
Era present a la pràctica totalitat d’entitats cíviques com Els Margeners de Guissona, el Pessebre de Sant Guim i la Rentada als Safareigs de la Vila, donant suport a les iniciatives dedicades al procatalanisme o coordinant l’acollida d’ucraïnesos en l’inici de la guerra, entre moltes d’altres.
Ignasi Ribera va nàixer a Agramunt, on va estudiar Comerç. “No m’agradava estudiar”, comentava. El seu primer treball va ser de forner a Agramunt i després a Andorra. El 1980 va entrar a treballar a la Cooperativa de Guissona com a informàtic i posteriorment va ser empleat de banca fins al final de la seua etapa laboral.
El funeral tindrà lloc avui dissabte a les 12.00 h.