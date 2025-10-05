Dia internacional de l’empresa familiar
President Associació Empresa Familiar de Lleida
Avui, com cada 5 d’octubre, se celebra el Dia Internacional de l’Empresa Familiar. Certament, aquest és un dia important per a l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida i per a totes les seves famílies/empreses associades i, naturalment, també ho és per a tots aquells negocis familiars del nostre territori, que no en són pocs! Com ja he citat alguna vegada, som més del 91% de les societats mercantils lleidatanes (12.000 empreses), generem més del 76% del treball privat, representem més del 60% del PIB... I som el principal motor econòmic, d’emprenedoria i d’innovació de la nostra província.
D’aquest Dia Internacional de l’Empresa Familiar en vull destacar l’optimisme que sol haver-hi en aquest tipus de negocis. En el passat Congrés Nacional de l’Empresa Familiar, celebrat l’octubre de l’any passat a Santander, ens va alegrar sentir que el 86% de les empreses familiars preveien créixer durant el 2025 i el 2026, segons les enquestes que va realitzar l’Institut de l’Empresa Familiar en el mateix conclave econòmic. Així, gairebé nou de cada deu empreses familiars van afirmar que confiaven continuar augmentant les vendes durant aquests dos anys. Com a altaveu d’aquest tipus de societats mercantils a la demarcació, la nostra Associació treballa cada dia amb moltes famílies empresàries, i és per això que podem confirmar el mencionat optimisme. Aquest, juntament amb la prudència i l’emprenedoria, és un dels trets característics d’aquest tipus de negocis.
Les empreses familiars es caracteritzen pel compromís amb el projecte empresarial, la resiliència, la voluntat de continuïtat en mans de la família i la visió a llarg termini. Tot això pot explicar per què les empreses familiars lleidatanes som més optimistes que la resta sobre l’evolució futura de les vendes, malgrat el complex context econòmic i geopolític que tenim actualment. A més, la seva recuperació de l’última gran crisi, la de la pandèmia, ha estat lleugerament més lenta que a les companyies no familiars, cosa que els dona més marge de maniobra per continuar creixent.
Acabaré aquest article del Dia Internacional de l’Empresa Familiar parlant dels següents passos que haurien de planificar les empreses familiars lleidatanes pròximament:
1. En primer lloc, la prioritat número u és entrar en nous mercats o segments de clients. Això està lligat a l’expectativa de creixement que hem comentat abans i el desig de diversificació. També és important la fidelització dels seus clients i consumidors actuals.
2. En segon lloc, cal continuar invertint en els seus negocis i apostar per l’R+D.
3. I, en tercer lloc, millorar les capacitats digitals. Hem de tenir present que accelerar la transformació digital ha esdevingut una cosa fonamental per continuar sent competitius en el context actual.
Dit tot això, només em queda desitjar-vos que avui gaudiu d’un molt bon Dia Internacional de l’Empresa Familiar!