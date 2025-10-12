Feina feta no té destorb
Hi tornem: la missió és apassionant, certament esgotadora, però també fascinant. Que ningú decaigui. L’experiència confirma la duresa i la joia. Encerts i fracassos són el pa nostre de cada dia. No cal pensar ni que ho tenim tot fet –dada evident si observem el nostre entorn immediat–, ni que no es pot fer res de res. El que ens diuen les nostres vivències pastorals és que sembla força assenyat saber mesurar les pròpies forces, és a dir, ser dels qui no rebutgem mai ningú i ens deixem ajudar; ser, òbviament, dels qui en tota acció pastoral reconeixem els dons que l’Esperit ens ofereix per a seguir essent testimonis creïbles; ser dels qui no ens entristim amb facilitat i, per tant, ser dels qui recordem que Déu és qui té l’última paraula.