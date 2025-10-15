La importància de l’acompanyament en el dol perinatal
Responsables de la consulta de dol perinatal de l’Hospital Arnau
La pèrdua d’un fill durant la gestació, el part o els primers dies de vida no és un fet freqüent, però sí una realitat present a la nostra societat. Les dones i famílies que travessen aquesta experiència pateixen un profund impacte emocional des del moment en què reben un diagnòstic advers, ja sigui d’una malaltia incurable o de la mort del nadó esperat.
L’objectiu d’aquest dia commemoratiu és fer visible i sensibilitzar aquestes pèrdues, que sovint es viuen en silenci i sense el reconeixement social que mereixen.
La jornada es proposa per a trencar el silenci que envolta el dol perinatal, acompanyar i donar suport a les famílies que l’han viscut, fomentar l’empatia i la comprensió tant a la societat com al sistema sanitari, i retre homenatge als nadons que van partir massa aviat.
El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) està fermament compromès amb l’atenció al dol perinatal de les dones i famílies del nostre territori. Per això hi destina recursos per a l’atenció i la formació dels professionals implicats. Disposem d’un espai on podem atendre les dones i famílies de manera privada i amb una atenció personalitzada durant el procés del part. Actualment estem reformant un nou espai perquè les dones i famílies puguin compartir el procés de dol també durant el període del post part.
A l’Arnau disposem d’una consulta setmanal específica de dol perinatal que ofereix seguiment, consol i informació que ajuda a mitigar els sentiments de solitud o culpa i acompanya les famílies en el difícil, però necessari, procés de dol. La posada en funcionament del nou edifici de consultes externes, amb espais més amplis i íntims, permet garantir que les pacients i les famílies no coincideixin a la sala d’espera amb altres gestants o infants, afavorint així un entorn més respectuós i acollidor per compartir les seves vivències.
En l’àmbit formatiu, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia organitza anualment jornades científiques adreçades als professionals implicats en l’atenció al dol gestacional i perinatal, amb una àmplia participació i compromís en la millora contínua per una atenció humanitzada.