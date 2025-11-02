El nou projecte de reforma de la llei d’enjudiciament criminal
Recentment, el passat 28 d’octubre del 2025, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei Orgànica d’Enjudiciament Criminal (LOECrim). Declara que el seu objectiu és simplificar tràmits, incorporar tècniques d’investigació actualitzades i reforçar les garanties d’investigats i víctimes. La nova normativa entrarà en vigor l’1 de gener del 2028, mantenint-se la Llei vigent per als procediments ja iniciats. La principal novetat és que el Ministeri Fiscal dirigirà la investigació penal, substituint el jutge d’instrucció. No obstant, aquesta tasca estarà sempre supervisada per un jutge de garanties, encarregat d’autoritzar actuacions que puguin afectar drets fonamentals, com escorcolls, intervencions de comunicacions o la presó provisional. Proclama que busca agilitzar els procediments. Amb la nova LOECrim, només es podran impugnar les decisions més rellevants davant del jutge de garanties, evitant recursos successius i accelerant la fase d’investigació. Així mateix, manifesta que vol potenciar la conformitat, permetent acabar el procés sense judici quan l’acusat reconeix els fets i accepta la pena proposada.
Pel que fa a garanties, recull la intenció de reforçar els drets de la persona investigada, especialment en relació amb la presumpció d’innocència i el control de la presó provisional, que s’haurà de revisar cada sis mesos. La víctima adquireix un paper central, i s’implementen mesures per evitar la seua revictimització, especialment en menors i persones vulnerables, i impulsant la justícia restaurativa de forma voluntària. A més, la reforma incorpora noves eines d’investigació, com l’anàlisi de l’ADN, evidències digitals, identificació biomètrica i sistemes basats en IA.
Finalment, es dona una nova configuració a l’acusació popular, que només es podrà exercir quan s’acrediti un interès públic legítim. S’exclou partits polítics, sindicats i entitats vinculades, preservant-ne l’ús per a delictes amb especial transcendència social, com la corrupció, la violència contra la dona o els delictes d’odi.
