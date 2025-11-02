La confiabilitat del líder
(*) Investigadora, consultora i divulgadora del Talent i el Lideratge corporatiu. CEO d’ingenio leadership school i de la start-up TalensIA HR
En un estudi en què van participar directius d’IBM, Coca-Cola i Pepsico, es va arribar a la conclusió que les persones amb un elevat grau de competències emocionals es troben en el terç més alt de la gestió empresarial. Lou Gerstner, antic conseller delegat d’IBM, va participar en aquest estudi. Segons ell, “el lideratge no és una cosa que s’aconsegueix escrivint documents interns, sinó que és necessari apel·lar a les emocions de les persones. S’hi han d’implicar amb totes les seues forces, no només amb la ment.” Per construir el lideratge cal aconseguir que les persones s’involucrin emocionalment.
Aleshores, quins són els trets concrets relacionats amb les emocions amb què hauria de comptar un conseller delegat?
Els experts en lideratge Jim Kouzes i Barry Posner, en una investigació pionera en aquest camp, van analitzar més de 400 casos i 75.000 persones arreu del món. Van arribar a la conclusió que les qualitats essencials que la gent valora en els seus líders són, per ordre d’importància, l’honestedat, la visió de futur i la capacitat de motivar els altres.
Els treballadors desitgen trobar líders honestos. Volen saber a què s’han d’atenir i on són i volen tenir la certesa que el líder vetllarà per la seua seguretat. Aquest és el rol bàsic d’un líder cap als seus seguidors, aquests esperen que els protegeixi, els representi i que prengui decisions. Per tant, sembla clar que una empresa que vulgui contractar un líder que es guanyi la confiança dels seus treballadors haurà de buscar una persona honesta, amb visió de futur i amb capacitat per inspirar els qui l’envolten, entre altres coses, ja que l’empresa es juga molt quan contracta una persona per a un càrrec de lideratge. Des de fa alguns anys, les empreses del Fortune 500, així com altres petites empreses, han utilitzat mètodes verbals, inclosos els tests del Hogan Assessment System, que, encara que costosos, són de gran utilitat per explorar les emocions internes dels candidats al lloc i poder elegir el millor. A l’Estat espanyol, TalensIA HR compta amb un sistema propi patentat per avaluar i detectar els cinquanta trets indispensables del lideratge.
Conscient de la importància del perfil emocional del conseller delegat, una empresa d’inversió va recórrer fa un parell d’anys a Sensory Logic a la recerca d’un nou sistema per mesurar l’esmentat perfil. L’empresa partia de la teoria que la personalitat del màxim responsable afecta la cultura corporativa, la qual cosa, al seu torn, redunda en el rendiment de les accions. L’empresa d’inversió comptava amb el seu propi sistema patentat per seleccionar els bons líders. Aquest sistema es basava en vuit trets essencials, entre els quals l’honestedat puntuava el doble que els altres. És comprensible que els inversors, així com els empleats que busquen un líder, concedeixin especial importància a l’honestedat. Per a la majoria de les persones, l’honestedat és fonamental: si no estàs convençut que el que aconseguiràs és just i és el que mereixes, les probabilitats de romandre en un mateix lloc –involucrant-te emocionalment, no només fent acte de presència a la feina– disminueixen notablement. En resum, els líders no ho són només perquè tenen poder o perquè tenen el títol de consellers delegats. Han de tenir seguidors que els ofereixin la seua lleialtat, talent i energia perquè saben que se sentiran recompensats. Les persones segueixen les persones que els agraden i que els transmeten confiança; si consideren que la seua líder no és una persona de confiança, és gairebé impossible que aquesta els agradi i no s’esforçaran a assolir els objectius.