Lleida mereix un AVANT digne
Cap de l’Oposició a la Paeria
Des de fa anys, els usuaris dels trens AVANT entre Lleida i Barcelona viuen un deteriorament progressiu d’aquest servei ferroviari que el conjunt de les administracions han preferit ignorar. Retards, trens saturats, falta de places, seients desgastats, megafonia inoperativa, absència de serveis bàsics i un sistema d’abonaments injust s’han convertit en la rutina diària de milers de lleidatans que depenen del tren per treballar, estudiar o rebre atenció sanitària, entre d’altres. I mentrestant, el Ministeri de Transports i la Generalitat callen o es limiten a prometre millores que mai arriben.
Lleida és capital clau per al conjunt de les comarques de Ponent. Aquesta capitalitat exigeix connexions ferroviàries a l’altura: freqüents, fiables i competitives. Però la realitat és ben diferent. Els trens de primera hora –els de les 7:05 h i 8:10 h– viatgen plens fins a la bandera; els del migdia i retorns de tarda pateixen el mateix problema, i és gairebé impossible reservar plaça amb setmanes d’antelació.
A això s’hi afegeixen retards constants, deficiències tècniques i la desaparició de serveis bàsics com les cafeteries o les màquines de venda automàtica.
Aquesta situació no és puntual ni inevitable: és el resultat d’anys d’inacció. Fa quasi vuit anys que el PSC governa al Congrés amb els seus còmplices d’Esquerra i Junts. A la Generalitat també els socialistes governen amb el suport d’ERC i Comuns. A la Diputació ho fan amb ERC i PSC, i a la Paeria PSC amb Junts. Tot entre tots, tot un ball de sigles, però el servei AVANT segueix igual o pitjor vuit anys després.
El deteriorament del servei AVANT té conseqüències directes sobre la vida i l’economia de la gent. Les hores perdudes, els retards, els sobrecostos i la manca de fiabilitat afecten la productivitat, la conciliació familiar i, en definitiva, la qualitat de vida de milers de ciutadans. Parlem d’una necessitat bàsica, no d’un luxe. El tren és una eina de cohesió, de sostenibilitat i d’igualtat d’oportunitats; però a Lleida, avui, s’ha convertit en un símbol d’abandonament institucional.
Per això, en el ple de la setmana passada es va aprovar per unanimitat la moció del grup municipal popular a la Paeria per revertir aquesta situació amb propostes concretes i factibles. Ara veurem si el govern compleix amb el que ha votat. I què hem aprovat? En primer lloc, exigim més freqüències i millors horaris, especialment en hores punta, i la recuperació de trens suprimits com els de les 9:00 h i 18:40 h. Cal incorporar també un nou servei abans de les 6:30 h per facilitar l’arribada a Barcelona abans de les 8:00 h, i ampliar els retorns de tarda i de cap de setmana.
En segon lloc, reclamem la modernització urgent dels combois, amb seients nous, endolls per a dispositius electrònics, una megafonia operativa i la recuperació dels serveis de cafeteria o màquines automàtiques. Igualment, cal flexibilitzar els abonaments i eliminar penalitzacions injustes quan les incidències no són culpa de l’usuari.
També defensem una integració tarifària real amb Rodalies i altres sistemes metropolitans, i bonificacions específiques per a treballadors, estudiants i pacients que utilitzen diàriament l’AVANT. I, sobretot, exigim la inclusió de Lleida en les rutes dels operadors privats d’alta velocitat. No pot ser que la liberalització ferroviària creï ciutadans de primera i de segona.
El que demanem no és cap privilegi, sinó justícia territorial. Necessitem un compromís ferm, no promeses buides. Al ple d’octubre es van aprovar per unanimitat les nostres onze propostes concretes i factibles, les quals han estat menystingudes pel conjunt de les administracions, totes elles governades en els últims anys per PSC, ERC, Junts i Comuns.
És hora de dir prou. Lleida mereix un tren AVANT digne, un servei modern i fiable que estigui a l’altura del seu paper com a capital i motor econòmic. Els lleidatans no demanen favors: reclamem el que és nostre per dret i vetllarem pel compliment de la moció. Aquesta és la #Lleidaimplicada que vull i defenso.