El Suprem endureix els requisits per accedir a la pensió de viudetat
Recentment, la Sala Social del Tribunal Suprem ha dictat la sentència de 20 de novembre del 2025, en la qual ha tornat a pronunciar-se sobre l’accés a la pensió de viudetat en les parelles de fet, subratllant que la convivència prolongada no substitueix la falta d’inscripció formal. En la interlocutòria revoca la pensió reconeguda a una dona que feia anys que vivia amb el finat i amb el qual tenia dos filles.
El cas es remunta a una relació iniciada el 2012. Després de la mort de l’home el 2021, la dona va obtenir la prestació tant en la via administrativa com a judicial, ja que els tribunals inferiors van considerar acreditada una unió estable i pública. Tanmateix, la Seguretat Social va recórrer i el Suprem va acabar donant-li la raó, adoptant un enfocament més restrictiu. El punt central del debat se centra en la necessitat de publicitat registral. El Tribunal recorda que la llei exigeix dos requisits simultanis per aturar el dret a la pensió: cinc anys de convivència continuada i la inscripció de la parella de fet –o un document públic equiparable– realitzada almenys dos anys abans de la mort. Aquesta inscripció no és un mer tràmit burocràtic; té caràcter constitutiu i resulta imprescindible per generar el dret a la pensió. El Suprem insisteix que ni la convivència duradora ni l’existència de fills no permeten suplir l’absència d’aquest acte formal. Per això, la sentència deixa sense efecte la pensió concedida i remarca que el legislador va voler vincular aquesta protecció a una acreditació clara i prèvia de la relació. Amb aquesta resolució es debat si el marc legal reflecteix adequadament les formes de convivència actuals, en les quals moltes parelles no formalitzen la seua situació. Tot i així, la decisió reforça una línia jurisprudencial consolidada: la prestació només és procedent quan es compleixen estrictament tots els requisits legals.
En definitiva, el missatge és clar: amb el fet conviure durant anys no n’hi ha prou per accedir a la pensió de viudetat. La inscripció de la parella de fet, feta amb l’antelació exigida, es converteix en l’element clau que pot marcar la diferència.
Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.