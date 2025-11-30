SEGRE

DANIEL PALAU VALERO/DANIEL PALAU VALERO ÉS BISBE DE LLEIDA

Fer pinya

Comencem el temps de l’Advent, i ens predisposem santament a entendre, un cop més, que el Senyor va venir, vindrà i està venint. El nostre Déu és Algú que camina vers nosaltres, i ho fa de manera apassionada. Res ni ningú no l’aturarà. L’Advent és el temps per redescobrir de nou aquesta proximitat contínua, dolça i insistent de Déu. Som nosaltres qui, lliurement, obrirem el nostre cor o el tancarem. Que no ens venci el perill de no acceptar aquest moviment d’aproximació de Déu vers nosaltres.

