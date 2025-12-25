Codi Ictus: la realitat a Lleida
Gerent de la Regió Sanitària Lleida
Les paraules de qualsevol representant polític que apel·li al dret a la protecció de la salut de la ciutadania mereixen ser escoltades amb respecte. És innegable que cada minut compta davant d’un ictus, i que l’accés ràpid a tractaments especialitzats influirà sempre en el pronòstic dels i les pacients.
És precisament des d’aquesta mateixa preocupació pels pacients que des de la Regió Sanitària Lleida treballem, dia a dia, per oferir una assistència equitativa, eficaç i de proximitat a totes les persones que viuen o pateixen una emergència neurològica al nostre territori. Cal, però, matisar alguns aspectes per contextualitzar l’actualitat d’aquest servei.
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, per mitjà del treball interdisciplinari del Servei de Neurologia, concretament de la Unitat d’Ictus, Urgències, Radiologia i el SEM, atén cada any uns 600 pacients amb ictus, amb resultats excel·lents. D’aquests, un de cada 10 requereix tractament amb tècniques de neurointervencionisme. En aquest context, l’any 2019 es va començar a oferir a Lleida el procediment de trombectomia mecànica gràcies a un acord de col·laboració amb l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i ha representat un avanç clínic notable. Aquesta col·laboració amb l’hospital barceloní resulta avui imprescindible per a la supraespecialització que requereix la tècnica, així com per a l’expertesa i seguretat al pacient que comporta que els seus professionals realitzin centenars d’aquestes intervencions cada any.
Aquest procediment s’ofereix els matins de dilluns a divendres des dels seus inicis, acord assolit sota el mateix govern de Junts per Catalunya que ara veu “incomprensible i inadmissible” aquesta planificació. És cert que aquest horari és limitat, com també és cert que fora d’aquest els pacients són derivats a Vall d’Hebron, que disposa de guàrdia permanent de neuroradiologia intervencionista. Aquesta situació, reconeguda com a insuficient, és objecte d’una reflexió i d’un esforç continu.
La realitat que vivim no és per manca de voluntat, sinó per l’escassetat de professionals formats en intervencions endovasculars com la trombectomia, que requereixen anys d’especialització. Aquesta no és una limitació exclusiva de Lleida, sinó un repte que trobem arreu del sistema sanitari català i europeu.
Precisament per això, l’Hospital ha previst un pla estructurat de formació de professionals del Servei de Neurologia perquè puguin assolir competències en trombectomia mecànica. Aquesta aposta, que veurà els seus fruits a mitjà termini, té com a objectiu crear un equip local capaç, que permeti ampliar l’horari del servei de forma significativa.
Aquest compromís formatiu demostra que davant les dificultats, l’Hospital i Salut busquen solucions viables davant d’un repte tan crucial. Val la pena recordar que aquestes decisions formen part d’un model d’atenció al pacient crític i semicrític que incorpora noves eines digitals i que té per objectiu millorar la prestació del servei de cures intensives al conjunt del territori català. Al nostre entorn s’implementa en forma de xarxa territorial Lleida i Alt Pirineu i Aran.
Com a gerent de la Regió Sanitària Lleida, vull reafirmar el nostre compromís amb la salut de totes les persones que viuen i transiten pel nostre territori. No es tracta només d’incidir en un titular o en una demanda política concreta, sinó de posar sobre la taula solucions viables i sostenibles, que garanteixin una sanitat pública forta, equitativa i preparada per als reptes de demà.