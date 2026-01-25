Pel barri d’Instituts-Escorxador
Cap de l’oposició a la Paeria
La dita diu que quan vegis la barba del teu veí tallar, posis les teves a remullar. Això és exactament el que està passant avui a Lleida davant la degradació evident dels nostres barris. Del Centre Històric a la Mariola. De Balàfia a Instituts-Escorxador. Cap barri és aliè al model imposat per un govern municipal que decideix d’esquena als veïns i que entén la participació ciutadana com un simple tràmit, quan no com una molèstia.
La defensa dels barris ha estat sempre una prioritat del PP de Lleida. Ho hem demostrat amb fets i amb una oposició clara i frontal al model de “hub cívic” –o com li vulguin dir– que el govern socialista pretén imposar a Balàfia. Però que ningú s’equivoqui: el que passa a Balàfia no és un cas aïllat. Avui és Balàfia. Demà pot ser qualsevol altre barri.
La prova la tenim en intents com el d’obrir un alberg per a temporers a l’antic hotel de l’estació de tren. Ho trobeu normal? Quina idea de bomber! I la confirmació definitiva és el que està passant al barri d’Instituts-Escorxador, on també es vol imposar un “hub cívic” sense consens i sense un veritable procés de participació ciutadana. Si no ho recordo malament, l’última –o potser l’única– sessió informativa sobre aquest projecte es va fer el juliol del 2025. Informar no és participar. Escoltar no és imposar.
Escric aquest article pensant especialment en els veïns i comerciants d’Instituts-Escorxador, un barri que conec perfectament perquè hi vaig viure 29 anys, al carrer Neptú. On la meva mare regentava la perruqueria. On vaig estudiar als Maristes. On vaig tenir la meva primera oficina com a advocat, a l’avinguda Madrid. Però sobretot, en aquest barri vaig aprendre què vol dir fer comunitat.
Al carrer tots ens coneixíem. La ferreteria Reñé. Novedades Monné. La carnisseria del senyor Josep i la senyora Carmen. Can Miquel, al carrer Templers amb Unió. La fleca de la senyora Carmen. El quiosc d’en Miquel, també a Unió. El restaurant L’Escala, al carrer Acadèmia. El bar Mare Nostrum, al carrer Templers. Els cinemes Lumière. I tants d’altres. Però, per sobre de tot, les persones. Érem una família. El barri era una família. Diferents maneres de pensar, sí, però amb un objectiu compartit: fer barri.
Qui ha vist el barri i qui el veu avui. Només cal passejar pels carrers Neptú, Templers, Unió, Roca Labrador o Acadèmia; per la mateixa plaça Escorxador o pel lamentable estat de l’aparcament del carrer Alcalde Costa. No crec que avui s’hi passegi amb la mateixa tranquil·litat que fa trenta anys.
I, com si no n’hi hagués prou, ara es vol negar al barri el dret a opinar i decidir què s’ha de fer a l’antic convent de les Josefines. Només faltaria això: que us neguin el dret a participar sobre el futur del barri. Davant d’això, al PP de Lleida vam alçar la veu. El maig del 2025 vam organitzar una reunió amb més de 100 veïns i comerciants per rebutjar el projecte tal com està plantejat i per exigir un veritable procés de participació real.
Què s’ha fet des de llavors? Quantes sessions informatives s’han convocat? Qui hi ha participat? Qui decideix realment el model de barri?
Els que avui ens assenyalen, on eren quan nosaltres donàvem la cara davant els veïns? Ens menystenen, ridiculitzen la nostra insistència en la defensa dels barris. I ara ens ataquen perquè es creuen que Lleida és seva i que els que pensem diferent no hi tenim cabuda.
Per 224.683,93 euros, el govern socialista de la Paeria ha licitat, sense escoltar els veïns, la redacció del projecte bàsic i executiu per rehabilitar l’antic convent de les Josefines, al carrer Acadèmia, número 18, per convertir-lo en el nou “Hub Cívic Acadèmia”. Què hi faran? Barrejar serveis. El que vulgui el govern socialista, amb la complicitat d’ERC i Comú. El seu model de participació acaba sempre igual: ells decideixen, ells imposen. I la resta, a callar.
Doncs no. No abandonaré, ni abandonarem, els veïns d’Instituts-Escorxador ni de cap altre barri. Els seus insults i les seves rialles són la nostra força. El temps se’ls acaba, i ho saben. Són còmplices de la Lleida d’avui, per això ens alcem per defensar la Lleida de demà.