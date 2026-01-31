Avorriment extrem
Que molts premis literaris tenen uns interessos amplis que van més enllà de la literatura no és descobrir la sopa d’all i, m’atreviria a dir, que ben lícit és perquè, en definitiva, darrere hi ha empreses editorials a les quals els han de quadrar els números a l’acabar any. Ara bé, que dels últims cinc premis Ramon Llull (em centro en aquest premi, però podria fer-ho amb altres com el Premi Planeta), quatre dels noms guanyadors tenen algun tipus de relació amb els mitjans públics del país em sembla exagerat. Ja no cal ni dissimular. S’anuncia i se celebra als quatre vents, sense remordiment. Hem vist accions que, observades amb perspectiva, posen els pèls de punta, tenint en compte que estem parlant de mitjans que paguem entre tots. Per exemple, que un premiat inclogui una peça sobre el seu llibre al mateix programa que presenta, o bé aturar un programa de ràdio per felicitar en directe la teva companya de feina. Si això no és un ús abusiu dels mitjans públics amb uns fins privats, digueu-me què és.
En cap cas no vull posar en qüestió la qualitat literària dels premiats. Primer els hauria de llegir per fer-ho. Però, d’entrada, que aquests tinguin perfils tan semblants em provoca un sentiment d’avorriment extrem. Aquests llibres ja surten al mercat amb el camí fet ja que tots compten amb un espai ben delimitat a tots els mitjans per a la seva campanya agressiva de màrqueting. Em pregunto si en aquest país solament escriuen els periodistes o els que col·laboren, d’una manera o d’una altra, als mitjans. Sé del cert que no. Els que exercim d’ofici a les llibreries, durant tot l’any, ens cauen a les mans llibres que no haurien de morir als tres mesos de ser publicats. Hi ha llibreteres que dediquen esforços a destacar llibres d’autors que no compten amb aquest trampolí i, de cop, tot aquest esforç és escombrat per aquest huracà mediàtic que s’enduu sense compassió tot el que troba davant seu.
Ara que s’apropa Sant Jordi (sí, sí, a les llibreries ja l’estem construint), estimats lectors, us convido que sigueu curiosos. Que no us deixeu guiar tan sols per aquests títols que des d’ara fins al 23 d’abril, s’aniran repetint com un mantra fins a la sacietat. Visiteu les vostres llibreries de confiança i deixeu-vos aconsellar per les llibreteres. Deixeu-vos sorprendre per meravelles que esperen ser llegides. De res.