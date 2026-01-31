Per una Lleida estratègica
Vicesecretari general de la UGT-Terres de Lleida
Lleida s’ha configurat al llarg del temps com un punt estratègic de comunicació i industrialització del territori. Gràcies a una situació geogràfica privilegiada que la converteix en cruïlla natural entre Catalunya, l’Aragó, el centre de la Península i l’eix cap a França. Aquesta centralitat, sovint infrautilitzada, ofereix una oportunitat clara per reforçar el paper de Lleida com a motor econòmic de les Terres de Ponent i com a plataforma logística i industrial al servei del conjunt del país.
Històricament, el desenvolupament econòmic de Lleida ha estat estretament lligat al sector agroalimentari i a la transformació dels recursos del territori. Avui, però, potser caldria que aquest model anés evolucionant cap a una industrialització més diversificada, innovadora i sostenible. Capaç d’atraure inversió, generar ocupació de qualitat i retenir talent. Per fer-ho possible, cal disposar de sòl industrial competitiu i d’infraestructures adaptades als nous reptes productius i logístics. En aquest sentit, el polígon de Torreblanca esdevé una peça clau. La seva dimensió, ubicació estratègica i potencial de creixement el situen com un espai idoni per acollir grans projectes industrials i logístics, especialment per l’estació intermodal que integra transport ferroviari i viari. Aquesta infraestructura ha de permetre connectar Lleida als grans corredors de mercaderies, reduir costos logístics, millorar la competitivitat empresarial i avançar cap a un model més eficient i ambientalment sostenible.
Tanmateix, Torreblanca no pot ser un projecte aïllat. El seu èxit depèn directament de la millora i la inversió sostinguda en els eixos de comunicació del territori. És imprescindible modernitzar la xarxa ferroviària de mercaderies, reforçar les connexions amb el Corredor Mediterrani, millorar carreteres estratègiques i garantir una accessibilitat fluida amb Barcelona i la resta de nodes econòmics. Sense aquestes inversions, Lleida continuarà patint desavantatges competitius que limiten el seu potencial de creixement.
Davant d’aquest escenari, es fa imprescindible una estratègia conjunta de territori. Cal superar visions fragmentades i apostar per una planificació compartida que alineï objectius, prioritats i recursos. Aquesta estratègia només pot ser efectiva si es construeix a partir d’una aliança sòlida entre administracions públiques, agents socioeconòmics, universitat i societat civil. La col·laboració entre aquests actors ha de permetre definir un model de desenvolupament clar, consensuat i amb vocació de llarg termini.
En aquest procés, no podem oblidar el paper fonamental dels nostres representants polítics, tant a Catalunya com a l’Estat. És responsabilitat seva continuar defensant els interessos de Lleida, garantir que les inversions estratègiques arribin al territori i situar amb força projectes com Torreblanca, les infraestructures de comunicació i la logística intermodal a l’agenda política. Només amb lideratge, compromís institucional i unitat d’acció, Lleida podrà consolidar-se com un veritable eix estratègic de comunicació i industrialització, contribuint a un desenvolupament equilibrat, competitiu i sostenible del conjunt del nostre país.