Lleida canvia
Regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme de la Paeria
Lleida fa un pas decisiu en el seu procés de transformació amb l’entrada en funcionament, a partir de dilluns, de la nova estació d’autobusos. No és només una nova infraestructura; és una aposta clara per una mobilitat més moderna, més eficient i més pensada per a les persones. D’entrada, començaran a operar-hi les companyies Alsina Graells (ALSA), Autocars Solé Seró i Autocars del Pla. La nova terminal, situada al costat de l’estació ferroviària de Lleida Pirineus, ens permet avançar cap a un model plenament intermodal. La convergència entre els autobusos interurbans, el transport urbà col·lectiu i el ferrocarril facilita els desplaçaments, redueix temps d’espera i millora l’experiència de les persones usuàries.
Aquesta connexió directa entre mitjans de transport públic ens situa en la línia de les capitals que aposten per una mobilitat integrada, sostenible i adaptada als nous hàbits de desplaçament. Som conscients, però, que la posada en marxa d’un equipament d’aquesta magnitud és un repte. Per això, hem habilitat diferents punts d’informació per atendre les persones que ho necessitin i repartirem fulletons a les entrades de l’estació. Paral·lelament, hem habilitat zones específiques per a parades ràpides al carrer Roger de Llúria per facilitar l’accés i la recollida de passatgers. També recomanem l’ús del pàrquing soterrat de l’estació de ferrocarril, amb entrada pel carrer Príncep de Viana, que permet estacionar-hi gratuïtament durant 15 minuts, per tal de fer més àgil i segura l’operativa d’arribades i sortides de les persones.
Aquesta nova estació no és un projecte aïllat. Forma part d’un canvi més ampli que viu la nostra ciutat. Lleida està experimentant una transformació profunda i la mobilitat no es queda al marge.
Volem una xarxa més eficient, més connectada amb els barris i millor adaptada a la realitat actual. Per això, estem ultimant un replantejament de les línies d’autobús urbà col·lectiu perquè s’ajustin a les necessitats de les persones. Mentrestant, no ens hem quedat de braços creuats. Fa només uns dies vam posar en marxa de la línia nocturna d’autobús els dissabtes a la nit i hem ajustat horaris i freqüències en línies ja existents, atenent a les propostes que ens han traslladat els usuaris i les usuàries. Durant aquest mandat també hem posat en marxa nous serveis, com la línia de Ciutat Jardí.
Apostem per un model que afavoreixi el transport públic, que redueixi emissions i que contribueixi a una ciutat més amable, cohesionada i competitiva. La nova estació d’autobusos és una peça clau en aquesta estratègia. Sabem que els canvis poden generar incertesa, però també sabem que són imprescindibles per avançar. Lleida ho està fent. I ho fa amb pas ferm cap a una mobilitat més moderna, més sostenible i més pensada per al futur.