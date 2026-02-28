Un gran geni
Estimat germà, un any abans de la teua mort, em vas dir que no m’escrivies perquè et feia vergonya. Em vas confessar que tenies moltes faltes d’ortografia i mala lletra. I jo et vaig dir que escriure és un exercici d’amor.
Veuràs, recordo que, estant treballant, un senyor va treure, reverencialment, de la cartera un paper vell que contenia unes matusseres lletres escrites i em va dir: “Mai vaig conèixer la meua mare. D’ella només conservo la seua firma.” Ho veus: ja voldria jo conservar avui les teues cartes escrites de pròpia mà. Et vaig dir que jo tampoc tenia bona relació amb les paraules però que l’important era la comunicació. Per això no comprenia la gent que utilitza l’instrument de la comunicació per no veure’s.
Et vaig dir que preferia tenir notícies teues malgrat les teues incorreccions perquè això significava que em recordaves. Que reservaves un espai aquell dia per escriure’m i amb això estaves superant barreres. Que davant de mi no t’importava despullar-te de prejudicis perquè sabies que el fet de rebre la teua carta m’alegraria el dia.
Sisplau, germà, no permetis que la teua mala lletra ens distanciï més que els quilòmetres que ens separen. Saps?, sovint t’imagino plegant el full amb compte de manera que càpiga al sobre; et veig enganxant el segell al seu lloc després de mullar-lo, i una vegada vas escriure la meua adreça al sobre, prenent-te la molèstia de sortir al carrer per llançar la carta a la bústia, i això em dona alegria. No, germà, et vaig dir, no deixis d’escriure’m perquè les teues cartes són per a mi com una ràfega d’aire fresc a la cara…
L’herbicida glifosat danya, a través de la via del shikimat, el microbioma del terra, de les plantes i del consumidor. Així, aquests tres microbiomes porten mig segle provocant dèficit de vitamines i minerals essencials per a la vida de plantes i persones.
El rostre de les paraules
Els efectes d’aquesta desnutrició es transmeten de pares a fills, causant greus problemes en els nens. Per això, els aliments conreats sense glifosat són ja una assegurança familiar i un repte agrícola i de mercat.