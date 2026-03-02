La islamització d’Espanya
La veritable islamització va començar el 711, quan tropes musulmanes van creuar l’estret de Gibraltar i van derrotar el rei visigot Roderic, iniciant vuit segles de presència islàmica a al-Àndalus. Durant aquest període, van florir la ciència, la filosofia, la medicina, l’arquitectura i l’art, deixant un llegat monumental amb exemples com la Mesquita de Còrdova, l’Alhambra de Granada o l’Aljaferia de Saragossa. La convivència entre musulmans, jueus i cristians va generar un mestissatge cultural que va enriquir profundament la Península, donant lloc a avenços que encara avui influeixen en la nostra cultura, llengua i coneixements.
Atenció ràpida i propera
La meva sorpresa va ser que, aquell mateix dia, em van trucar immediatament i em van donar hora al Santa Maria sense cap demora. Durant tota l’atenció, el personal va ser molt amable i professional, fent que em sentís segura i ben atesa en tot moment. Aquesta agilitat i proximitat em van tranquil·litzar molt, especialment quan un dolor constant genera ansietat. Sé que hi ha persones que esperen molt més, i per això valoro encara més la dedicació i la rapidesa amb què vaig ser atesa. Vull expressar sincerament el meu agraïment al servei rebut; el vostre treball marca una gran diferència en la vida de les persones.