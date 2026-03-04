Via fora!
President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Una de les definicions del DIEC diu que via és “via de comunicació: Ruta terrestre, marítima o aèria, utilitzada per al comerç dels pobles entre ells”. En canvi, el Diccionari descriptiu de la llengua catalana ens diu que via fora! significa: “Expressió amb què es rebutja [algú, alguna cosa].” El Pla d’Urgell és el rebost de Catalunya gràcies a la portada de l’aigua del Canal d’Urgell. Però també gràcies a la construcció de la línia de tren entre Barcelona i Saragossa. És curiós que els que van construir les dues infraestructures fossin gent originària de la Catalunya rural i no de la industrial. Era prioritari garantir que el transport de la producció agrícola havia d’arribar fàcilment als destinataris finals: els consumidors. Al segle XIX ho tenien molt clar però avui en dia aquesta claredat s’ha emboirat. Disposem de xarxa ferroviària, disposem d’autovia i disposem de carreteres que farien embogir la burgesia rural del segle XIX, però, ai las!, els que tenen i han tingut la responsabilitat de mantenir les vies en perfecte estat de funcionament han desatès les seves obligacions: ADIF, RENFE, MINISTERI, etc. Portem anys d’abandonament que costaran de recuperar, no parlo tan sols de la línia de tren, parlo també de l’A-2, que al pas per la comarca demana a crits una actuació urgent de manteniment. No podem esperar que la propera tempesta ens deixi amb un sol carril com ha passat a la Segarra. L’autovia és una cicatriu que fereix el territori i s’ha de fer el possible perquè en lloc d’una barrera sigui una oportunitat. Que al seu dia no es plantegessin passarel·les o espais per a vianants o bicicletes es pot arribar a entendre, però avui en dia que la passarel·la de Palau d’Anglesola a Mollerussa porti 4 anys paralitzada als despatxos del ministeri és intolerable. Com també ho és que no es plantegin passos segurs per a la circulació de vianants i ciclistes a cada poble per on passa l’autovia. Abans he esmentat la via de tren. Aquesta infraestructura cabdal per al desenvolupament del territori, que no fa tant estava destinada al tancament per la poca visió d’alguns, també ha patit maltracte per part de l’estat. Les darreres millores en freqüència d’horaris pactades amb la Generalitat i la futura posada en funcionament dels nous trens encarregats l’any 2022, sols posen una tireta a la ferida sagnant que té aquesta via de comunicació. Mostra d’això és el desgavell viscut les darreres setmanes i que tardarà anys a arreglar-se. Des del Consell Comarcal donem suport a les reivindicacions de Sidamon i Fondarella que demanen un baixador a la demanda per tal de poder millorar la seva connectivitat amb transport públic. No pot ser que els veïns i veïnes vegin cada dia combois aturats als seus pobles que esperen poder creuar-se a l’estació de Mollerussa amb els que venen en sentit contrari i no puguin gaudir del dret d’accés al transport públic del qual sí que gaudeixen altres pobles per on passa la via. Solucionar aquesta anomalia ha de ser prioritari per a la nova empresa pública que ha de gestionar Rodalies. Ara sí, per acabar aquestes línies i per tal de donar sentit al títol de l’article: Via fora els responsables del desgavell de Rodalies! Via fora els que volen arruïnar el territori! Via fora el mal govern!